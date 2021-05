Top 14. 1 vs 1 : Bayonne face à Pau, qui échappera au barrage ?

L'Aviron Bayonnais et la Section Paloise vont sauf improbable rebondissement se disputer la treizième place synonyme de barrage. Focus sur les forces en présence.

112 km entre les deux villes, la préfecture des Pyrénées-Atlantiques face à la sous-préfecture, Béarn d'un côté, Pays basque de l'autre, Beth Ceu de Pau ou Hegoak. Ce duel à distance entre Pau et Bayonne lors de l'épilogue du Top 14 version 2020-2021, est en tout point alléchant. De par sa rivalité mais surtout la conjoncture rugbystique actuelle. Alors certes on vous voit venir, mathématiquement Montpellier et Brive, respectivement dix et onzième avec 50 points ne sont pas (encore) maintenus. Mais soyons lucides, il faudrait un cataclysme pour que l'une de ces deux équipes finissent treizième. Et si en haut de tableau, la lutte pour les demi-finales et celle pour le top 6 s'annoncent des plus haletantes, que dire de ce chassé-croisé en bas, entre Bayonne (12ème, 44 points) et Pau (13ème 41 points). Car si Agen, est depuis belle lurette relégué en Pro D2, plongé dans les abysses du championnat sans aucune victoire décrochée, rien n'est fait concernant la place de barragiste. Pour rappel, celui qui terminera donc à cette angoissante treizième place, affrontera le perdant de la finale de Pro D2 pour conserver sa place au sein de l'élite du rugby hexagonal. Alors qui de Bayonne ou Pau sauvera sa tête ? Focus sur les forces en présence du moment.

