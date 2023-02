TF1 rafle encore plus de matchs de l'équipe de France de rugby jusqu'en 2025 !

En plus de la Coupe du monde, les prochains matchs de l'équipe de France de rugby hors 6 Nations seront diffusés sur TF1. Et ce, jusqu'en 2025.

RUGBY. Coupe du monde 2023. Pourquoi France Télévisions ne diffusera pas plus de matchs ?Déjà détenteur des droits de diffusion de la Coupe du monde de rugby 2023, TF1 a mis la main sur les matchs de préparation du 15 de France avant le Mondial. Pour rappel, les hommes de Fabien Galthié affronteront l'Écosse, leur prochain adversaire dans le 6 nations, par deux fois le 5 puis le 12 août. Les Fidji seront ensuite au programme avant la venue de l'Australie le 26 août. Un enchaînement qui doit permettre aux Tricolores de monter en puissance avant le match d'ouverture face aux All Blacks le 8 septembre. Pour rappel, la Coupe du monde se déroulera jusqu'au 28 octobre et sera diffusée à la fois sur TF1 mais aussi sur France Télévisions et M6, qui ont pu acquérir certaines rencontres mais pas les meilleures. La proximité des Jeux olympiques de Paris 2024 a forcé le service public à faire des choix. Non vous ne rêvez pas, la Coupe du monde de rugby 2023 sera aussi diffusée sur M6 et France TélévisionsEt cela aura également un impact sur les prochains matchs des Bleus. En effet, si le Tournoi continuera d'être diffusé sur France 2 à l'avenir, les tests de novembre en 2024 puis 2025 pourraient être diffusés par TF1. Le Figaro nous apprend en effet que la première chaîne d'Europe a aussi acquis leurs droits de diffusion mis en ventre par la société du 6 Nations, qui les commercialise. "La filiale du groupe Bouygues a toujours la possibilité de sous-licencier ceux qui se dérouleront en 2024 puis en 2025", explique le journal. Diffuseur historique du Tournoi, le service public pourrait de faire récupérer les droits de diffusion. Mais attention, il n'est pas impossible que M6, qui proposera 18 rencontres du Mondial, décide d'entrer dans les négociations.