Sélectionneur de la Géorgie, coach personnel, c'est quoi la suite pour Eddie Jones ?

Eddie Jones ne sera plus le sélectionneur de l'Angleterre à l'issue après France 2023. Vers quoi l'Australien va-t-il s'orienter ? On lui donne des idées.

RUGBY. Eddie Jones et l'Angleterre ? C'est bientôt terminé !Eddie Jones quittera ses fonctions de sélectionneur du XV d'Angleterre à l'issue de la Coupe du monde 2023. Le technicien australien espère s'en aller sur un titre. Et quoi de mieux que de s'imposer chez le voisin français pour partir en beauté. Qu'il termine avec la médaille de champion de monde ou non, Eddie Jones ne devrait pas rester sans rien faire. On ne sait pas s'il a déjà réfléchi à son avenir. Mais au Rugbynistère, on a décidé de lui donner un petit coup de main en lui donnant quelques pistes pour la suite.

Coach personnel

Jones n'est pas réputé pour être le plus doux des entraîneurs. Et on connaît aussi sa faculté pour motiver ses troupes et transcender les individualités. Avant de rejoindre l'Angleterre, il avait permis au Japon de franchir un palier dans sa progression. Aussi, on l'imagine bien devenir coach personnel. Avec Jones derrière vous, aucune chance que vous ne terminiez pas votre série de 20 abdos. Avec lui, aucune place pour les excuses et la demi-mesure. C'est tout ou rien.

Sélectionneur de la Géorgie

En rejoignant l'Angleterre après le Mondial 2015, l'Australien a fait un choix facile. Alors oui, le XV de la Rose restait sur un échec cuisant lors de sa Coupe du monde. Mais outre-Manche, il dispose de moyens financiers énormes et de joueurs qui évoluent dans les meilleurs clubs. C'est comme débuter une saison sur FIFA avec le Real ou le Barça. Il n'y a pas vraiment défi et il n'a encore rien prouvé. En revanche, s'il prend les rênes de la Géorgie, il aura un défi à sa mesure. Les Lelos sont 12es au classement mondial et toquent à la porte du 6 Nations. À l'image de ce qu'il a fait avec le Japon, il pourrait très bien les aider à sortir des poules de la Coupe du monde pour la première fois de leur histoire.

Chroniqueur télé

Ne vous fiez pas à son petit sourire, Eddie Jones est un snipeur quand il s'agit de parler des adversaires de l'équipe d'Angleterre. Aux États-Unis, on appelle ça du trash-talk et il a pris l'habitude d'en user avant les matchs. Ses punchlines ont souvent fait couler beaucoup d'encre et fait le buzz. Aussi, on l'imagine bien dézinguer à tout va lors d'une émission de télévision.

Arbitre

Celle-là, vous ne l'aviez pas vu venir hein ? Il n'est pas rare de voir d'anciens joueurs troquer les crampons pour le sifflet d'arbitre. Un sélectionneur en revanche, ce n'est sans doute jamais arrivé. À 60 ans passé, Jones est bien trop expérimenté, pour ne pas dire vieux, pour endosser le maillot d'un arbitre international. Mais il pourrait très bien dépanner au niveau local, un dimanche sur deux. Avec lui, ce n'est pas tant que les joueurs sur le pré auraient peur de faire des fautes. Au contraire, Jones aurait un regard très pédagogue pour leur montrer comment perturber l'adversaire sans se faire prendre.

Écrivain

Avec celle-là, on ne se mouille pas trop. Et si ce n'est pas dans l'immédiat, il y a de fortes chances pour qu'Eddie Jones ait droit à sa biographie. Fabien Galthié l'a fait, Marc Liévremont aussi et même Bernard Laporte. Jones aura sans doute d'excellentes anecdotes à nous raconter. Avant d'entraîner l'Angleterre et le Japon, l'ancien talonneur a officié avec l'Australie, les Brumbies ou encore les Saracens. Il a côtoyé certains des meilleurs joueurs du monde et pourrait bien lâcher quelques bombes au passage sur le comportement de certains. Un récit qu'il nous tarde de lire.