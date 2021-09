RUGBY. Eddie Jones et l'Angleterre ? C'est bientôt terminé !

Le sélectionneur anglais Eddie Jones a indiqué qu'il n'irait pas au-delà de la Coupe du Monde 2023. Il lui reste donc deux ans, aux commandes du XV de la Rose.

Eddie Jones, sélectionneur de l'Angleterre depuis un peu moins de six ans, va bientôt quitter son poste. C'est en effet ce qu'il a déclaré récemment lors de sa conférence de presse pour l'annonce des 45 joueurs retenus lors de la tournée d'automne, dans lequel figure notamment Sam Simmonds. La Coupe du Monde 2023 en France sera son dernier défi avec le XV de la Rose, lui qui avait été désigné comme le successeur de Stuart Lancaster après un Mondial 2015 raté : ''C'est le dernier chapitre pour moi. Les deux dernières années. Je n'ai jamais été aussi excité de ma vie.''

ANGLETERRE. Eddie Jones en danger ?Malgré des critiques ces derniers temps sur un jeu de dépossession jugé bien terne, Jones croit plus que jamais en son équipe pour le Mondial français : ''Je pense qu'avec l'équipe que nous avons construite, ce n'est que le début. Nous avons cinq campagnes à disputer et nous voulons que l'équipe soit meilleure à chaque sortie.'' Avant d'affirmer continuer à accorder sa confiance à un Owen Farrell en proie à des difficultés, à l'instar du XV de la Rose : ''Le but, c'est de ramener Owen à son meilleur niveau. Il n'a pas été à son top ces derniers temps, mais je suis convaincu que nous pouvons le remettre à son meilleur niveau. Il n'y a aucune raison pour qu'il ne soit pas capitaine''. Pour rappel, Eddie Jones a remporté trois Tournois des 6 Nations avec l'Angleterre, l'Autumn Nations Cup en 2020 et a échoué en finale de la Coupe du Monde 2019 (12-32 face à l'Afrique du Sud), après avoir pourtant éliminé les Blacks en demie dans un match d'anthologie. Comment l'Angleterre a roulé sur les All Blacks en demi-finale [RÉSUMÉ VIDÉO]