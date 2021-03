ANGLETERRE. Eddie Jones en danger ?

Après un 6 Nations catastrophique des hommes d’Eddie Jones, le président de la fédération anglaise dit réfléchir à la situation du sélectionneur. Verdict mi-avril.

L’Angleterre, victorieuse de l’édition 2020, vient de terminer cinquième du Tournoi cette année, après avoir perdu trois matchs contre l’Ecosse, le Pays de Galles et l’Irlande. Une situation qui ne satisfait personne outre-Manche, et qui remet en cause la place du sélectionneur anglais, Eddie Jones.

En conférence de presse ce mercredi, le président de la RFU annonce qu’« il faudra qu'il y ait une analyse complète et sans concession de ce qui n'a pas marché et pourquoi, et de ce que sont les problèmes ». Il répond également, lorsqu’on lui demande si le sélectionneur ou des membres du staff pourraient être limogés, qu’il ne peut pas répondre honnêtement.

Je lui ai parlé dimanche. Il est tout aussi déçu que nous le sommes. C'est un grand compétiteur. On fera ce débriefing avec un petit groupe et on verra ce que l'on en tire comme enseignements. - via Rugbyrama

La cinquième place, l’Angleterre l’avais déjà connue, lors du 6 Nations 2018. Et ça n’avait pas empêché Eddie Jones et ses hommes de finir deuxième l’année suivante, et première en 2020. Mais Bill Sweeney ne veut pas prendre cela en exemple, comme une excuse. « On ne peut pas regarder la performance de 2018, quand on avait fini cinquième, et dire "on l'a déjà fait en 2018, donc tout va bien" ».

Notons, tout de même, qu’Eddie Jones a fait un travail formidable pour la sélection anglaise. Il avait récupéré l’Angleterre plus bas que terre en 2015, éliminé de sa propre Coupe du monde en poules. Et il a su relever cette nation comme l’une des meilleures au monde, en réalisant trois victoires dans le Tournoi, et une finale du Mondial en 2019.