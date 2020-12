Sébastien Vahaamahina le confirme, il ne reviendra plus avec les Bleus !

Alors qu'il évitait les sujets sur le XV de France depuis son exclusion en quart de finale du Mondial l'an dernier, Vahaamahina s'est enfin exprimé là-dessus.

Sur la scène internationale, on l’avait quitté sur un coup de coude, puis sur ce que l’on pensait être un coup de tête lorsqu'il disait qu’il quittait l’équipe de France pour toujours. Après ce quart de finale du dernier Mondial perdu d’un cheveu (20 à 19) face aux Gallois, que celui qui pensait que Sébastien Vahaamahina ne reviendrait pas un jour sur ses dires lève la main ! Pourtant, plus d’un an plus tard, le deuxième ligne de 29 ans de l’ASM semble être en parfaite quiétude. « Je ne me suis jamais senti aussi bien, aussi libre, aussi libéré, expliquait le principal intéressé dans les colonnes du Midi Olympique Magazine, lundi. Prendre cette décision n’a pas été simple, elle a été mûrement réfléchie. Longuement, très longuement. L’objectif c’était d’être plus investi au sein de mon club, passer beaucoup plus de temps avec ma famille, et prendre le temps de réfléchir et d’anticiper mon après-carrière. J’en ressens les bienfaits aujourd’hui. J’ai plus de temps pour ma famille, pour profiter de ceux que j’aime. Tout est plus simple et facile à organiser. Cela a été un gros changement. Je n’ai plus cette angoisse du départ, de devoir laisser ma femme et mon fils, de rater des moments de vie importants. Ma nouvelle vie, c’est celle-là et elle me plaît. Cette décision a complètement bouleversé l’organisation de ma vie. J’ai pris le temps de me poser, de réfléchir à la façon dont je pouvais être encore plus utile à mon club. »

Des mots très forts qui posent la question de la situation mentale des joueurs, de la pression peut-être insupportable de revêtir le maillot bleu dans le contexte des années précédentes pour des garçons pas vraiment prêts mentalement. Pour autant, lui balaye d’un revers de main cette hypothèse le concernant. « La pression, explique-t-il, ça ne m’a jamais fait peur, ni même gêné. C’est vraiment une question de temps. J’ai le sentiment aujourd’hui de pouvoir faire les choses à fond, que ce soit avec mon club, avec ma famille ou pour mon avenir. Je vous le répète, c’est un choix lié à ma famille. J’en avais marre de ne pas être à la maison. »

D’ailleurs, celui-ci affirme que le staff de l’équipe de France n’a jamais cherché à le faire revenir sur sa décision et qu’il « apprécie ». Qu’il ne changera pas d’avis pour autant, quoi qu’il se passe. « Je ne reviendrai pas avec les Bleus. » Pas même dans l’optique d’une coupe du Monde en France dans moins de trois ans ? Il coupe : « J’ai du plaisir à suivre cette équipe, mais aucun regret à ne pas être avec eux. Vraiment aucun. Je suis trop bien chez moi avec ma famille. » Un brin agacé, le Néo-Calédonien rétorque ne pas vraiment avoir cette « culture » en lui. « La Coupe du monde de 2023 ? Non. Qu’est-ce que vous ne comprenez pas dans ma décision ? Je comprends que ça puisse faire rêver, mais de mon côté je n’ai pas baigné dans cette culture. Ce sport, je ne l’ai découvert qu’à l’âge de 14 ans. Dans ma jeunesse, je ne connaissais aucun joueur professionnel. Je n’avais pas d’idole particulière. »