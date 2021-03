Russie dans le Top 20, NRL : les 5 good news de la semaine

En ce début de semaine, on vous amène des bonnes nouvelles pour commencer avec le sourire.

12 femmes leadeuses

Le 8 mars est la journée des Droits de la femme et comme le dit si bien Médine : "On n'attendra pas le 8 mars pour respecter". Mais c'est également l'occasion pour les instances mondiales de continuer leur travail de développement du rugby féminin. Pour cela, World Rugby a octroyé 12 bourses dans son programme de leadership réservées aux femmes, afin de permettre l'accès des femmes à des postes de direction dans le rugby. Pour sa 4e année, ce programme de bourses de leadership connaît un franc succès et retenez bien le nom de ces 12 femmes :

Ana Tuiketei (Fidji) – Officier judiciaire à Fidji Rugby et Oceania Rugby

– Officier judiciaire à Fidji Rugby et Oceania Rugby Lanna Assaigo-Kami (Papouasie-Nouvelle-Guinée) - Consultante juridique et bénévole à la Papua New Guinea Rugby Union, membre du conseil d'administration de l'ONG Coalition of Change

- Consultante juridique et bénévole à la Papua New Guinea Rugby Union, membre du conseil d'administration de l'ONG Coalition of Change Annabel Kehoe (Canada) - Directrice générale de la British Columbia Rugby Union, présidente du groupe de travail de Rugby Canada sur le retour au jeu

- Directrice générale de la British Columbia Rugby Union, présidente du groupe de travail de Rugby Canada sur le retour au jeu Meaghan Howat (Canada) - Membre du conseil d'administration de Rugby Canada

- Membre du conseil d'administration de Rugby Canada Abigail Mnikwa (Zimbabwe) - Membre du conseil d'administration de la Zimbabwe Rugby Union, présidente du Zimbabwe Women's Rugby Committee

- Membre du conseil d'administration de la Zimbabwe Rugby Union, présidente du Zimbabwe Women's Rugby Committee Peris Mukoko (Kenya) - Membre du conseil d'administration de la Kenya Rugby Union

- Membre du conseil d'administration de la Kenya Rugby Union Deuyenit Valenciano Cascante (Costa Rica) - Responsable du développement du rugby féminin à la Fédération costaricienne de rugby, membre du Central American Women's Rugby Committee

- Responsable du développement du rugby féminin à la Fédération costaricienne de rugby, membre du Central American Women's Rugby Committee Natalia Diaz (Argentine) – Entraîneure de haute performance à l'UAR, membre du staff de l’équipe nationale féminine d’Argentine

– Entraîneure de haute performance à l'UAR, membre du staff de l’équipe nationale féminine d’Argentine Hana Schlangerová (Tchéquie) - Membre du conseil d’administration et du comité technique et présidente du comité du rugby féminin de la fédération nationale tchèque

- Membre du conseil d’administration et du comité technique et présidente du comité du rugby féminin de la fédération nationale tchèque Rebecca Davies (Angleterre) - Membre de la sous-commission du développement des clubs et de l'organe constitutif de la RFU, présidente du développement des clubs dans la RFU du Staffordshire

- Membre de la sous-commission du développement des clubs et de l'organe constitutif de la RFU, présidente du développement des clubs dans la RFU du Staffordshire Nahid Biyarjomandi (Iran) - Membre du Comité Exécutif de Asia Rugby et du Comité consultatif sur le rugby féminin en Asie. Membre du conseil d'administration et responsable du comité de développement de Iran Rugby

- Membre du Comité Exécutif de Asia Rugby et du Comité consultatif sur le rugby féminin en Asie. Membre du conseil d'administration et responsable du comité de développement de Iran Rugby Sarah Abd Elbaki (Syrie) - Responsable du développement du rugby féminin en Syrie, membre du comité des compétitions de rugby en Asie, membre du conseil consultatif du Girls ’Rugby Club (GRC)

La Russie dans le Top 20 mondial

C'est la bonne nouvelle du jour également avec l'entrée de la Russie dans le Top 20 mondial ! Comment ? En venant à bout de la Roumanie sur le score de 18 à 13. L'ouvreur Ramil Gaisin a inscrit tous les points de son équipe. Les Russes ont donc pris la place des Portugais qui se sont inclinés 29 à 16 face à la Géorgie. Les adeptes de la Coupe du monde continuent leur ascension loin de l'Europe pourtant. Ils pourraient intégrer un championnat asiatique prochainement afin de se faire les dents.

J-7 avant l'ouverture de la billetterie France 2023

Le lundi 15 mars à midi, jusqu'au 5 avril, vous aurez l'occasion d'accéder aux préventes de la prochaine Coupe du monde 2023 en France. Mais il faut d'abord vous inscrire à la grande Famille 2023. On pourra donc planifier notre Coupe du monde qui aura lieu dans moins de deux ans. Si vous êtes incapables de planifier votre semaine ou vos prochaines vacances avec votre copine, c'est l'occasion de prouver que vous êtes un visionnaire. Calculez les packs, les roads trips et les hôtels que vous allez réserver. Dans moins de deux ans, vous serez le plus heureux d'avoir planifié quelque chose à l'avance.

Retour du XV de France

Après une absence due à des cas de Covid au sein du groupe France, les Bleus n'ont pas joué leur match face à l'Écosse qui est reporté. Cependant, les tests négatifs et l'enquête interne a dévoilé qu'il n'y avait eu aucun manquement aux règles de la bulle sanitaire. Le Crunch peut donc avoir lieu avec des retours de marques : Romain Ntamack et Virimi Vakatawa. Désolé les Anglais.

Retour de la NRL

Sans rugby amateur, on ne va pas faire les fines bouches : la NRL revient dès ce week-end. Dès jeudi, on va pouvoir assister aux plus grands offloads où le but est de défier les lois de la gravité, comme Thibaud Flament. On gardera un oeil sur les Broncos de Brisbane qui souhaitent prouver que les dernières saisons n'étaient qu'un coup de mou Melbourne, les champions en titre, affronteront les Rabbitohs de Sydney. Un programme où se mouiller la nuque est de mise.