Russell au pied pour Zebo et le Racing 92 coiffe Clermont sur la fin [VIDÉO]

Pour la 13e journée de Top 14, le Racing 92 s'est imposé chez un concurrent direct en difficulté.

L'année 2021 démarre fort pour le Racing 92 qui a su s'imposer à Clermont, dans leur antre du Marcel Michelin, sur le score de 22 à 24. Le match démarrait fort avec un duel de buteur sous les quelques flocons auvergnats. Si on pouvait s'imaginer que le reste du match serait du même acabit, les joueurs Franciliens ont terminé très fort.

On dit souvent que sans mêlée, on ne peut pas gagner et encore une fois, le Racing 92 l'a démontré. En emportant tout sur son passage, les Clermontois ont été mis à la faute. Trop de fautes même. Pourtant, ce sont les Auvergnats qui mènent 16 à 9 à la mi-temps avant de s'écrouler. Tout d'abord après le carton jaune de Rabah Slimani qui entraînera l'essai de Baptiste Chouzenoux en force au pied des poteaux. Le pilier clermontois a souvent été pénalisé alors qu'on le voyait à l'aise il y a quelques semaines en mêlée face au Munster.

Finalement, le jeune Nolan Le Garrec n'hésite pas à emballer le jeu et permettra à son équipe d'être assez dans l'avancée pour créer du décalage. Décalage parfaitement négocié par Finn Russell qui enverra une transversale pour son arrière Simon Zebo à la 74e minute. Essai, le Racing 92 repasse devant de deux points et ne bougera plus. Score final, 22 à 24 pour le Racing qui conforte sa 3e place du championnat.