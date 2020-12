Slimani envoie son vis-à-vis filmer la mêlée depuis le toit du Marcel-Michelin [VIDÉO]

Le pilier clermontois Rabah Slimani maîtrise sa mêlée en enfonçant son homologue irlandais.

Dans cette deuxième journée de Champions Cup, Clermont s'est incliné face au Munster au terme d'un match de fou furieux. Bien placés en première mi-temps, ils se sont écroulés devant un pack irlandais très costaud et organisé. Après l'image d'Alivereti Raka qui ne voit pas le poteau, peu flatteuse, c'est au tour de Rabah Slimani d'être mis en lumière.

Clermont s’incline face au Munster au terme d’un match de fou furieux [VIDÉO]Le pilier, ancien international français, a souvent été critiqué pour sa tenue en mêlée. Cette fois-ci, il prouve qu'il peut largement concurrencer les meilleurs. Nous sommes à la 13e minute et l'ASM se retrouve à 5 mètres de la ligne des Munstermen. Mêlée introduction auvergnate. Après un impact dominé, le pack de Sébastien Bézy enclenche une deuxième poussée tandis que le pilier gauche irlandais Josh Wycherley se retrouve au-dessus de son troisième ligne aile O'Mahony. Slimani pousse et envoie le pilier filmer la scène depuis le toit du stade. Il faut dire que Wycherley est à 105 kg, contre 119 pour Slimani. Plus tard, les Munstermen redresserons la barre et domineront cette phase de jeu, mais c'est toujours une phase de jeu plaisante à voir quand la domination est telle.