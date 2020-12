En plein lancement de jeu, Alivereti Raka se prend le poteau comme un enfant [VIDÉO]

L'ailier de Clermont Alivereti Raka a bien appliqué les demandes des coachs : toujours regarder le ballon. Et le poteau ?

Hier, Clermont affrontait le Munster dans une journée de Champions Cup sous le signe des reports de matchs. Le LOU, Toulouse et La Rochelle se sont vu attribuer une victoire 28 à 0 avec bonus offensif pour des cas de Covid chez leurs adversaires. Clermont pouvait jouer et c'était le match à suivre de ce samedi.

Malheureusement, Clermont reste Clermont. Après une première mi-temps de feu et un bonus offensif glané avant même la 35e, tout présageait à une victoire majuscule pour les joueurs de Franck Azéma. Mais le Munster a su se ressaisir en fin de première mi-temps, et ce, jusqu'à la fin du match. Le score final est de 39 à 31, avec un bonus défensif mérité. Dans ce match, deux actions ont marqué les spectateurs dont celle d'Alivereti Raka. Auteur du premier essai après un déboulé plein de raffut et de technique de Peceli Yato, l'ailier international a marqué un coup d'arrêt avec... le poteau. Une balle récupérée suite à un en-avant dans leur 22 mètres et la relance est amorcée. Raka suit le ballon des yeux et vient vite se placer derrière sa ligne d'attaque en +1. Malheureusement, à trop suivre le ballon on ne regarde pas où on va. Le poteau tremble, mais la défense du Munster moins. Une image qui restera longtemps comme dossier pour le joueur de 26 ans.