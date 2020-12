Clermont s’incline face au Munster au terme d’un match de fou furieux [VIDÉO]

Les Clermontois se sont inclinés face au Munster alors que tout était en leur faveur en première mi-temps.

Dans les rues clermontoises, il souffle certainement comme un ‘Eire’ de désillusion après la rencontre de ce samedi. Une semaine après sa démonstration offensive sur la pelouse de Bristol (38 à 51), l’ASM recevait en effet sur ses terres la province irlandaise du Munster, invaincue cette saison. Mais au terme de 80 minutes de folie et malgré une première période époustouflante, Clermont a fini par s’incliner 31 à 39 face aux hommes en rouge, les armes à la main. Pourtant, tout avait parfaitement débuté pour les locaux, qui scoraient d’emblée par Raka à la suite d’un festival de Peceli Yato dans le fermé avant même la 30e seconde de jeu. D’autant qu’après un essai de pénalité à la suite d’une faute de Shane Daly, Damian Penaud imitait son compère sur l’aile opposée dans la foulée. En face, Keith Earls se trouait sur les renvois et le Munster était bousculé par la fougue de la jeunesse asémiste, n’ayant que le pied précis de JJ Hanrahan pour lui répondre (21 à 9, 20e). Mieux, après 24 minutes de jeu, les Jaunards empochaient même le point de bonus offensif après un 4e essai inscrit cette fois sur ballon porté par le talonneur Etienne Fourcade. Lopez transformait et voilà comment Clermont diffusait une impression de puissance de frappe offensive exceptionnelle, bien trop forte pour une équipe du Munster plus dense mais aussi moins mobile que son adversaire du jour.

Oui mais voilà, on n’enterre pas un double champion d’Europe comme ça et c’était sans compter sur le fameux fighting spirit irlandais, loin d’être chimère. Avant la pause, les troupes de Peter O’Mahony initiaient un superbe mouvement après touche que venait conclure le remuant arrière Mike Haley, bien mis dans l’intervalle par son capitaine aux 74 capes. Aux citrons et malgré leur quasi-impuissance une demi-heure durant, les hommes de Johann Van Graan restaient dans la partie (28 à 16). Juste une ébauche du tableau qui allait se dresser ensuite.

Deuxième acte fatidique

Car dès la reprise du chrono, les hommes de Limerick sont revenus avec d’autres intentions sur le pré de Marcel-Michelin. Dès lors plus rien ne sera jamais pareil pour les Clermontois, qui ne verront pas le jour en seconde période. Dans le sillage de ses hommes forts O’Mahony et Stander, le Munster jouait à cache-ballon et revenait au système traditionnel de sa province avec un jeu fait de possession, d’occupation et de défi physique. Dans le même temps, l’ASM se faisait toujours plus indisciplinée (2 cartons jaunes, 17 pénalités au total) et le parfait Hanrahan (auteur de 24 points) ne se faisait pas prier pour poursuivre son récital face aux perches. Voilà comment les Irlandais revenaient dangereusement au score à mesure que le temps passait. Se retrouvaient même en tête pour la première fois de la partie après l’essai de Stander à la 71e (31 à 32). Un petit point qui changeait tout pour cette équipe clermontoise amoindrie et fatiguée en fin de partie après 30 minutes à résister aux assauts de Murray and co en deuxième mi-temps. Pire, réduits à quatorze, incapables de remettre la main sur la gonfle et de remonter le terrain comme ils l’avaient si bien su le faire la semaine dernière, les Auvergnats encaissaient même un troisième essai par O’Donoghue après une belle combinaison en touche (77e). Voilà comment ils s’inclinaient 31 à 39 et passaient des 5 points qu’ils pensaient acquis à la 25e minute de jeu à seulement un petit pion dans l’escarcelle à la fin. La première défaite à domicile en phases de poules depuis 2016 pour les Clermontois, qui devront donc aller gagner dans l’antre de Thomond Park en janvier prochain pour ne pas avoir annihilé leurs chances de qualification ce samedi. Le défi est immense dans un stade qui compte 94 % de victoires locales dans son histoire européenne et où le Munster n’a plus perdu en Champions Cup depuis décembre 2014. C’était face à… Clermont (9 à 16) !