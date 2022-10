RUGBY. XV de France. ''Jalibert c’est un phénomène, Ntamack c'est un métronome''

À l'approche de la tournée de novembre lors de laquelle Romain Ntamack a été sélectionné, le Super Moscato Show est revenu sur le cas de l'ouvreur toulousain.

Romain Ntamack arrivera-t-il avec du temps dans les pattes, à Marcoussis ? Ou bien sera-t-il relâché par le staff tricolore en vue de la 9ème journée de Top 14 histoire de retrouver des sensations avant la tournée ? À l'heure d'écrire ces lignes, on n'en sait fichtrement rien et à vrai, il se pourrait même qu'aucune de ces solutions ne soit finalement choisie par Fabien Galthié, alors que "NTK" affirmait qu'un retour ce week-end face à La Rochelle était peu probable. Reste que le cas du Stadiste fait parler, forcément, lui qui a été sélectionné et qui s'avance comme l'ouvreur titulaire des Bleus en novembre, alors qu'il n'a plus joué depuis le 10 septembre. Et pas forcément en mal :

Pour moi, c’est normal que Romain Ntamack soit retenu par Fabien Galthié pour la Tournée d’automne. - Denis Charvet

Sur les antennes de RMC Sports, Charvet, toujours lui, n'a pas manqué d'argumenter son avis. "Romain Ntamack sait se gérer et se préparer, c’est un grand professionnel. Puis c’est surtout le meilleur à son poste aujourd’hui, un poste qui est très exigeant et qui peut être le poste le plus complexe du rugby mondial. C’est un poste qui demande de la lucidité et d’être un altruiste." Avant de détailler : "Il a un jeu au pied long, il sait prendre les intervalles, il fait des différences et amène de la confiance à ses coéquipiers. On parle beaucoup d’Antoine Dupont et on parle beaucoup moins de Romain Ntamack qui est pourtant incontournable."

Sans omettre le talent rare de Matthieu Jalibert, son confrère Vincent Moscato parle lui aussi de ce flegme chez Romain Ntamack, qui lui permet d'être toujours constant et efficace, notamment dans sa gestion. « Parfois, le petit Jalibert a un talent fou en attaque, un timing, une force d’évitement… Il prend des ballons au cordeau, il est capable de garder avec un talent incroyable, mais il est beaucoup plus irrégulier et moins constant que Romain Ntamack. Ntamack est froid. Il attaque, il est exceptionnel dans tous les compartiments de jeu. Il a une grosse polyvalence car il peut très bien jouer au centre. Mais il faut surtout qu’il joue à l’ouverture car c’est le poste le plus compliqué du rugby." Et vous, que pensez-vous du sujet du numéro 10 en équipe de France ?

