RUGBY. XV de France. Galthié entretient l'espoir autour du cas Cyril Baille, sera-t-il à la Coupe du monde ?

En marge de l'annonce de la composition du XV de France face aux Fidji samedi, Fabien Galthié a évoqué le cas Cyril Baille. L'espoir est toujours présent.

En marge de l'annonce de la composition du XV de France face aux Fidji samedi, le sélectionneur Fabien Galthié a évoqué le cas Cyril Baille. Pour rappel, le pilier toulousain a été blessé au mollet face à l'Écosse. "On va prendre le temps de bien réfléchir concernant Cyril qui est un joueur exceptionnel lequel on compte." D'aucuns craignent qu'il ne soit également forfait pour la Coupe du monde en raison des délais quant à sa guérison.



"Les premiers examens ont diagnostiqué une indisponibilité prévue entre quatre à six semaines. Pour le moment, rien n’a été évoqué, il est avec nous, il se soigne", explique le technicien. Pour rappel, le groupe tricolore a perdu son ouvreur titulaire Romain Ntamack en début de saison en raison d'une rupture des ligaments du genou. XV DE FRANCE. Les bookmakers voient rouge après le forfait de Romain Ntamack !Dans le cas de Baille, le staff laisse planer le doute. "On prendra une décision, vous la connaitrez lundi en fait. Lundi, on annoncera un groupe de 33 joueurs plus un groupe de joueur en stand-by". Si aucune décision n'a été prise pour l'heure, c'est qu'un retour plus rapide que prévu n'est pas exclu.

"Si on prend François Cros, qui a été touché, Paul Willemse ou Romain Taofifenua, les délais étaient de quatre à cinq semaines. Et en fait il est sur le terrain, il a travaillé toute la semaine à 100%. On a une cellule santé qui est très performante." Doit-on en déduire que Galthié et ses adjoints vont faire le pari de mettre Baille sur la liste ?



Ce qu'on sait déjà, c'est Romain Taofifenua sera bien dans les 33. "Le week-end prochain, Romain Taofifenua sera sur le terrain, il est prêt, il aurait pu jouer ce week-end, on a préféré temporiser". XV DE FRANCE. La potentielle absence de Baille, plus problématique que celle de Ntamack ?Outre Baille, il y a également le cas d'Anthony Jelonch, qui a retrouvé le groupe tricolore cette semaine, plusieurs mois après sa blessure au genou. Le 3e ligne est apparu en forme et affuté. Mais il est clairement en manque de temps de jeu. Le staff du XV de France va donc devoir prendre des décisions importantes dans les prochains jours.



La question de la composition française face aux All Blacks se pose dès aujourd'hui. Jelonch sera-t-il dans les 33 puis dans les 23 ? En l'absence de Romain Ntamack, c'est Matthieu Jalibert qui pourrait hériter du maillot d'ouvreur titulaire. D'autres interrogations persistent quant aux joueurs à aligner aux ailes également.