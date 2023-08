XV DE FRANCE. La potentielle absence de Baille, plus problématique que celle de Ntamack ?

Après l'annonce du forfait de Romain Ntamack ce lundi, une autre blessure est venue nous remettre un coup derrière la tête : celle de Cyril Baille, qui sera absent entre 5 et 6 semaines.

XV DE FRANCE. Après Ntamack, Cyril Baille est incertain pour la Coupe du monde !Avant de débuter cet article, nous rappelons qu’il n’est en aucun cas question ici de "préférer" un forfait à un autre. Que ce soit Romain Ntamack ou Cyril Baille, tous deux sont des joueurs importants du XV de France, qui manqueront aux Bleus lors de la Coupe du Monde (même si le pilier gauche n’a pas déclaré forfait pour l’entièreté de la compétition). Il est simplement question ici d’observer les différentes possibilités qu’ont les membres du staff tricolore, afin de pallier ces absences.

Si l’annonce du forfait de Romain Ntamack pour le Mondial a été un véritable coup de massue pour les supporters du XV de France, celle concernant la blessure de Cyril Baille n’a rien arrangé. Considéré comme l’un des meilleurs joueurs du monde à son poste, le pilier gauche du Stade Toulousain souffre d’un "décollement musculo-aponévrotique du gastrocnémien interne" (mollet droit).

Autrement dit, le joueur de 29 ans sera absent 5 à 6 semaines, et manquera fatalement les premières rencontres de la compétition. Selon les premières estimations, Baille pourrait revenir, dans le meilleur des cas, face à l’Italie lors du dernier match de poule. Mais voilà, ne mettons pas de côté une chose : le pilier aux 44 sélections pourrait ne pas revenir à temps pour la Coupe du Monde. De ce fait, Fabien Galthié et son staff doivent prévoir un plan B, du moins pour le match d’ouverture face à la Nouvelle-Zélande.

Si la blessure du maître à jouer du XV de France, Romain Ntamack, change beaucoup de choses dans l’animation offensive (et défensive) de l’équipe, n’oublions pas qu’il sera certainement remplacé par Matthieu Jalibert. Tout aussi talentueux que le Toulousain, Jalibert a déjà fait ses preuves au niveau international, lui qui a toujours remplacé Ntamack lorsque celui-ci était forfait. De plus, il possède suffisamment d’expérience au niveau international pour pouvoir remplir ce rôle. Un constat qui n’est pas valable concernant le poste de pilier gauche.

Car même si Baille a, comme Ntamack, eu sa "doublure officielle" sous le mandat de Fabien Galthié (en la personne de Jean-Baptiste Gros), celle-ci revient d’une grosse blessure qui l’a éloignée des terrains pendant plusieurs mois. À 24 ans, le Toulonnais Jean-Baptiste Gros (23 sélections) a déjà prouvé au staff des Bleus qu’il était capable de tenir le niveau international. Très souvent utilisé comme finisseur, il a su s’imposer très jeune dans ce groupe France, juste derrière l’intouchable toulousain.

Mais voilà, l’année 2023 fut compliquée pour Gros, qui n’a joué que 4 petites rencontres avec le RCT. Résultat, et malgré quelques bonnes performances, l’on sent que ce dernier manque encore un peu de rythme. Preuve en est avec le premier match de préparation, en Écosse. Pas sûr donc que le staff lui fasse confiance pour débuter la Coupe du Monde en tant que titulaire au poste. D’autant plus qu’en son absence, un autre joueur a pris sa place : Reda Wardi.

RUGBY. Ntamack forfait, voici ces autres stars qui ne feront pas la Coupe du monde ! Un retour de Priso ?

Impressionnant avec le Stade Rochelais, Reda Wardi possède toutes les qualités pour le niveau international : mobile, bonne tenue de mêlée, bon plaqueur… Le joueur de 28 ans l’a d’ailleurs montré lors du dernier Tournoi des 6 Nations, mais aussi en novembre 2022 (l’on se souvient notamment de son match face à l’Afrique du Sud). Mais (parce qu’il y a toujours un mais), le Rochelais n’a que très peu d’expérience au très haut niveau. En d'autres termes, titulariser Wardi pour une compétition serait un véritable pari, lui qui n'a que 8 sélections (dont 1 titularisation). Néanmoins, il reste l'option la plus probable, au vu de ses dernières performances avec La Rochelle et les Bleus.

Enfin, imaginons que Cyril Baille ne puisse définitivement pas revenir à temps pour l'intégralité du Mondial (ou que sa forme physique n'apporte pas satisfaction à Fabien Galthié). Qui serait le 3ème pilier gauche de la liste ? Là encore, peu de choix s'offrent véritablement au staff du XV de France, mis à part celui de Dany Priso. À 29 ans, celui qui comptabilise 15 sélections pour 4 titularisations avec les Bleus semble être aujourd'hui le 4ème pilier gauche dans la hiérarchie. Ce fut d'ailleurs lui qui fut appelé lors de la tournée de novembre, en l'absence de Jean-Baptiste Gros (puis de Baille). Un retour pas prévu pour le Toulonnais, qui pourrait être l'une des belles histoires de ce Mondial. Encore faut-il que le staff tricolore décide de se séparer de Cyril Baille, qui, on le sait, à une grande importance dans le groupe. Réponse lundi 21 août...

