RUGBY. XV DE FRANCE. Ces Bleus qui vont jouer en Top 14 dès ce week-end !

Le Tournoi des 6 Nations à peine terminé, que voilà quelques Bleus déjà de retour au boulot, pour venir prêter main forte à leur club. Voici les internationaux que nous pourrons observer !

Le Stade Toulousain récupère des pièces maîtresses

Alors que Toulouse a été privé longtemps, comme chaque année, de ses meilleurs joueurs lors du 6 Nations, le club de la ville rose est sur le point de les retrouver. Pour le déplacement à Castres, dans le derby du Sud-Ouest, Ugo Mola aura à sa disposition Peato Mauvaka, ainsi que Melvyn Jaminet. Peu utilisés par le staff de Fabien Galthié, pour cause de blessure, les deux internationaux ne vont pas bénéficier d'une semaine de vacances, comme certains de leurs coéquipiers. Mauvaka et Jaminet sont alors frais, et seront bel et bien présents sur la pelouse de Pierre-Fabre, pour essayer de ramener une 6 ème victoire à l'extérieur de la saison. Peato Mauvaka sera même le capitaine de l'équipe toulousaine. De plus, Pierre-Louis Barassi sera également titulaire à Castres, lui qui n'a pas eu la chance de participer au moindre match.

Le LOU récupère Couilloud et Dumorthier

Habituel 24 ème homme sur les feuilles de match de Fabien Galthié, Baptiste Couilloud a de ce fait été absent pour la plupart des matchs de son club pendant la compétition. Pour la réception de Toulon, qui s'annonce être un match charnière dans la saison du LOU, Xavier Garbajosa pourra compter sur son numéro 9, qui sera accompagné de Léo Berdeu à la charnière. Ce dernier a, lui aussi, été appelé régulièrement pour préparer les semaines de match avec le XV de France. De plus, Romain Taofifenua reprendra sa place de titulaire en club, où il sera associé à Killian Geraci. L'excellent Ethan Dumorthier, qui a été très à son avantage durant la totalité du Tournoi des 6 Nations sera titulaire une fois de plus.

L'UBB version XXL pour affronter La Rochelle

Le tandem Charrier-Laïrle va-t-il prendre la décision de faire jouer ses internationaux pour une des réceptions les plus importantes de l'année ? Eh bien oui ! Bordeaux a besoin de gagner pour rester ancré dans ce Top 6, en sachant que le match sera à guichets fermés avec plus de 42 000 spectateurs. Sipili Falatea et Maxime Lucu seront titulaires, tandis que Moefana sera sur le banc des remplaçants au coup d'envoi du match.

Ollivon et Fickou de nouveau titulaire !

Après des performances en équipes de France majuscules, Charles Ollivon et Gaël Fickou porteront une fois de plus le maillot de titulaire avec leur club. Ces deux derniers ne seront pas au repos comme leurs homologues toulousains, alors qu'ils ont pourtant été très utilisés en équipe de France. Pour le centre du Racing 92, il n'est tout simplement jamais sorti pendant le 6 Nations, cumulant 80 minutes chaque week-end. Pour Ollivon, qui sera capitaine à Toulon face au LOU, il a joué 355 minutes sur 400 minutes possibles lors de la compétition, en étant à chaque fois titulaire. Ces deux cadres de l'équipe de France tenteront d'emmener leur équipe à la victoire, hors de leurs bases.

À noter également que Gailleton, Barlot, Priso et Chalureau seront, eux aussi, titulaires lors de cette 21 ème journée de Top 14.