RUGBY. Top 14. Un break définitif va-t-il avoir lieu lors de cette 21e journée ?

Alors que cette 21 ème journée de Top 14 approche à grands pas, certains clubs pourraient déjà se frayer un chemin vers les phases finales, en réalisant un écart de points conséquents !

Le Top 6 déjà dessiné ?

Alors que seulement 2 petits points séparent Toulon du dernier qualifié, qui est le promu bayonnais, à la fin de cette nouvelle journée de Top 14, les choses pourraient empirer pour les équipes du ventre mou. En effet, devant eux, Bayonne, Bordeaux, le LOU et le Stade Français jouent à domicile, ce qui est un avantage considérable. Pour les Basques, la réception de Pau semble être une formalité tant les hommes de Grégory Patat nous ont prouvé leur valeur face aux plus grosses écuries. Ensuite, Bordeaux accueille La Rochelle, dans le derby de la Nouvelle-Aquitaine, et dans un Matmut Atlantique avec une affluence record de 42 000 personnes. Quant à lui, le LOU reçoit Toulon, et au vu de la forme des coéquipiers de Tuisova, la tâche s'annonce des plus difficiles pour les Varois. Le derby de la capitale sera également important, car en cas de défaite, le Racing 92 pourrait accumuler un retard de 7 points sur le dernier participant du Top 6. Enfin, pour le champion de France héraultais, un dernier espoir de se qualifier demeure dans les têtes des hommes de Saint-André. Cependant, les Cistes devront s'imposer à l'extérieur, dans l'antre des Catalans, tout en sachant que ces derniers n'ont perdu qu'un seul match lors de leurs 6 dernières rencontres ! Pour résumer, chaque club étant aux portes du Top 6, et à seulement quelques points sera dans l'obligation de ramener une victoire à l'extérieur pour ne pas créer de fossé !

Qui est en mesure de gagner à l'extérieur ?

Au vu des rencontres de cette 21 ème journée, chaque match devrait garder tout son suspens, bien que les équipes à domicile partent avec l'appui du 16 ème homme. Pour commencer, le Racing 92 serait tout à fait capable de gagner chez le voisin parisien, en sachant que l'appui des supporters ne sera peut-être pas aussi déterminant. De plus, les ciels et blancs ont reçu une véritable correction par le Stade Français lors du match aller, ce qui représente une source de motivation supplémentaire. Puis, cela fait désormais 5 ans que le Racing 92 s'est toujours imposé au Stade Français, et il faut remonter à 2017 pour retrouver une trace de victoire pour les hommes de Quesada. Ensuite, nous pensons également que Montpellier a les armes pour bousculer Perpignan, et la victoire bonifiée 34 à 10 face à Clermont a redonné de la confiance aux joueurs. Pour finir, l'un des matchs les plus indécis est sans doute la rencontre entre Lyon et Toulon, qui surfe sur une bonne dynamique avec 4 matchs gagnés sur 5 en Top 14. Si les hommes du tandem Azema-Mignoni possèdent l'une des meilleures lignes de trois-quarts du championnat, les Lyonnais n'ont perdu qu'à deux reprises à domicile cette année, et reste sur une moyenne de 36 points inscrits sur les trois derniers matchs.

