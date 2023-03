VIDEO. La bombe du Racing Vinaya Habosi peut-elle devenir la nouvelle sensation du Top 14 ?

Si rapide, puissant et déroutant, l’ailier fidjien pourrait devenir l’arme fatale du Racing 92. A condition de se canaliser…

Avec son physique à la fois trapu et musculeux, son bandeau sur la tête et sa vitesse de pointe assez exceptionnelle, on le confondrait presque avec Alipate Ratini, une ancienne terreur du stop 14 qui fit ses meilleures armes sous le maillot grenoblois. Pourtant, Vinaya Habosi est bien arrivé il y a seulement quelques semaines du côté des Hauts-de-Seine et compte près d’une décennie de moins que son aîné. A tout juste 23 ans, l’ailier fidjien a débarqué avec le statut de révélation du Super Rugby l’an dernier. En 11 matchs joués, le dynamiteur de défenses avait inscrit 5 essais, dont des réalisations que l’on ne voit habituellement que sur la Playstation. En trustant également les premières places du classement des défenseurs battus, avec 56 plaquages cassés. Façon Habosi, quoi.

Très rapide, donc, le natif de la province de Nadroga est surtout un poison pour les défenseurs grâce à sa puissance du haut du corps et son appétit pour les duels. Les Toulousains ont d'ailleurs compris, il y a 3 semaines, combien il était difficile d'aller "récupérer" l'ancien joueur des Fidjian Drua lorsqu'il était décalé dans son couloir… Après les électrons libres Sireli Maqala, Jiuta Wainiqolo ou Penasi Dakuwaqa, le Top 14 s'est-il donc trouvé un autre phénomène fidjien de la nouvelle génération ? Il est en tous cas celui qui avait le plus prouvé avant d'arriver en France, parmi ses compères précédemment cités. Une arrivée prématurée, d'ailleurs, suite à son licenciement de sa province il y a quelques semaines, pour avoir largement outrepassé le règlement. C'est là aussi, qu'Habosi semble avoir quelques ressemblances avec Ratini.

Car l’ailier élancé que l’on voyait traverser le terrain en Super Rugby n’est plus réellement comme tel, au moment où l’on se parle. Sur ses deux premières prestations, l’on vit certes qu’il demeurait un danger permanent sur son aile, mais aussi qu’il avait débarqué à Nanterre avec un petit excédent pondéral. Établi à 8kg par le Racing, qui l’affiche à 100kg alors qu’il gambadait à 92 l’an dernier dans l’hémisphère sud. Ça se tient… Reste que s’il veut montrer la pleine étendue de son potentiel, l’international fidjien (6 sélections) devra d’abord se remettre d’aplomb physiquement et se faire aux exigences notamment défensives du Top 14. À ce moment-là, croyez nous, celui qui dépasse la barre des 35km/h en pointe comme on boutonne sa chemise le matin sera le même type de phénomène que ne l’était Cheslin Kolbe à son arrivée en France. Celui pour qui on allume sa télé, se déplace au stade où se tape des highlights à répétition sur Youtube. Dimanche, nul doute qu’une bonne partie des supporters qui se rendra à Jean-Bouin pour le derby parisien, ira aussi pour le duel Habosi vs Dakuwaqa…