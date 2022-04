RUGBY. VIDEO. WOW ! D'un simple raffut, Gabin Villière a allongé Anthony Jelonch

Gabin Villière, étincelant lors de la rencontre face au Stade Toulousain, a été l’auteur d’un énorme raffut sur son compatriote de sélection, Anthony Jelonch.

C’était le match attendu du week-end dernier. Le RCT accueillait le Stade Toulousain dans un Vélodrome quasiment plein. Si la rencontre n’a peut-être pas été à la hauteur des attentes des supporters. Les amateurs de rugby ont pu se délecter de quelques beaux gestes. Avec seulement 1 essai sur l’ensemble de la rencontre, le choc a plutôt donné lieu à un gros duel de buteur. Louis Carbonel s’est illustré pour le RCT et Thomas Ramos pour le Stade Toulousain avec pas moins de 14 et 15 points inscrits chacun. En revanche, c’est Gabin Villière, auteur du seul essai du match, qui a fait basculer la rencontre. Servi d'abord par un magnifique rasant de Duncan Paia’aua, l’ailier Toulonnais a ensuite enrhumer son vis-à-vis Nelson Epée avant de coller un énorme raffut à Médard qui revenait en travers et d’aller inscrire l’essai de la victoire. Mais Médard n’a pas été le seul à subir le raffut surpuissant du tricolore durant la soirée.

Plus tôt dans la partie, après une réception de ballon haut et un superbe plaquage de Nelson Epée, le Toulonnais se remet sur ses appuis et voit arriver Anthony Jelonch à la rescousse de son ailier. Beaucoup aurait misé sur une sacrée cartouche quand on connait la réputation du flanker tricolore en défense. Mais Gabin Villière, dans un grand soir, en avait décidé autrement. D’un raffut surpuissant, l’ailier toulonnais a envoyé son coéquipier de sélection sur les fesses en moins d’une demie seconde. De quoi montrer une nouvelle fois l’incroyable puissance que dégage l’ancien Rouennais.