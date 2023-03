RUGBY. Véritable emblème de l'Ecosse, Stuart Hogg annonce sa retraite !

À 30 ans, et après des années et des années a sillonné le monde avec le XV du Chardon, Stuart Hogg a décidé de raccrocher les crampons après la Coupe du monde. Retour sur la carrière d'un prodige.

La fin d'une ère

Après plus de 12 ans de bons et loyaux services, mais a seulement 30 ans, Stuart a décidé de mettre un terme à sa carrière. Programmé après la Coupe du monde, l'arrière d'Exeter a annoncé la nouvelle sur ses réseaux sociaux, ce qui a surpris la communauté de l'ovalie, ainsi que ses nombreux fans en Écosse. Il faut dire qu'avec le fantasque numéro 15, l'Écosse va perdre un de ses meilleurs joueurs, mais également un cadre et un papa du vestiaire. Récent centurion international, Hogg a fêté sa 100 ème caps face à l'Irlande, dans le Tournoi des 6 Nations. Dans son message passé sur Twitter, puis relayé sur bons nombres de sites en ligne, Stuart Hogg explique les raisons de sa retraite "anticipée" : "Je ne pense pas que mon corps puisse répondre aux exigences que je me suis fixée pendant encore longtemps et j'ai toujours voulu terminer au sommet du jeu. Après cette compétition, une nouvelle carrière s'annonce, et je l'attaquerai de la même manière que je joue." Encore trop tôt pour dire si l'emblématique Écossais va se diriger vers une carrière d'entraîneur, mais c'est tout le rugby mondial qui salue un des meilleurs arrières de cette décennie.

The Final Chapter… pic.twitter.com/gUhq7jkVrv — Stuart W Hogg (@StuartWHOGG_) March 27, 2023

Une formidable carrière !

Avec plus de 12 ans passés sur les différents terrains du monde entier, il y en a des choses à raconter sur Stuart Hogg ! Tout d'abord, l'arrière d'Exeter est un grand talent, un joueur d'instinct qui peut faire basculer le cours d'une rencontre en une fraction de seconde. C'est également un bon défenseur, un gros coup de pied et une vitesse de pointe exceptionnelle. Tant de qualité, ça vaut forcément quelques sélections chez les Lions Britanniques, et Hogg en a 2, et a participé à 3 tournées avec la sélection britannique ! De plus, ce dernier a été lancé avec le XV du Chardon en 2012, à seulement 19 ans. Depuis cette année-là, Hogg n'a jamais quitté son équipe nationale et remporté de nombreux titres en club. En effet, il a gagné l'UCR en 2015 avec Glasgow, puis la Premiership et la Champions Cup avec Exeter en 2020. Lors des éditions 2016 et 2017 du Tournoi des 6 Nations, il a été élu meilleur joueur de la compétition, ce qui est un exploit deux années de suite. En septembre 2023, la Coupe du monde en France sera sa troisième, et Stuart Hogg tentera de faire mieux qu'en 2015 et 2019. Pour finir, l'arrière Écossais est aussi un leader, et depuis 2020, il possède le brassard de capitaine du XV du Chardon, avec lequel il a porté les siens à 27 reprises. Pour résumer, c'est un grand joueur qui prendra sa retraite durant l'automne prochain.

