RUGBY. Dumora, Tanga... Ces joueurs qui ont illuminé le Top 14 ce week-end !

Lors de la 21 ème journée du Top 14, bons nombres de joueurs ont été mis en lumière. Parmi eux, nous en avons retenu 4, qui nous ont particulièrement impressionnés !

Yoan Tanga

Le troisième ligne de La Rochelle a été un des grands artilleurs de la victoire de son équipe sur la pelouse du Matmut Atlantique de Bordeaux. Devant les 42 500 spectateurs, l'ancien Racingman a montré toute l'étendue de son talent, et également son activité hors normes. En effet, Tanga a abattu un formidable travail, avec 12 plaquages effectués et pas moins de 25 courses avec le ballon ! Titulaire au poste de numéro 8, ce dernier a fait oublier que Gregory Alldritt était sur le banc, tant il a apporté à son équipe. Très performant lors de la période des doublons, Tanga continue sur sa lancée avant la réception de Gloucester.

Et si c'était lui, le numéro 10 qui manque tant au XV de la Rose ? Plus sérieusement, Zack Henry a livré une prestation de grande classe sur la pelouse d'Anoeta, qui était acquis à la cause de l'Aviron Bayonnais. En grande réussite face aux perches, l'ouvreur anglais n'a pas cessé d'enquiller les pénalités et transformations, cumulant un total de 15 points à la fin de la rencontre. Mieux encore, sur une illumination de génie, Henry donna un caviar de passe au pied à son ailier, Clément Laporte, qui crucifia les Basques au retour des vestiaires. Dans la rude bataille pour le maintien, Pau pourra compter sur son ouvreur de talent, qui ne cesse de progresser.

RUGBY. Ailier, centre, buteur et couteau suisse, Jules Favre impressionne en Top 14 !

Jules Favre

D'ordinaire plutôt discret, Jules Favre a pourtant brillé face à Bordeaux, mettant au premier plan toute sa palette. Le centre ou ailier de La Rochelle était en charge du jeu au pied de son équipe, et dans l'exercice des tirs au but, il a fait mouche ! Avec un 100%, Jules Favre a marqué la moitié des points de son équipe, avec un total de 17 points. Cependant, ce n'est pas que face aux perches que ce dernier a été décisif. En attaque, il a su porter les ballons et se mettre dans des situations propices pour jouer après lui, et a notamment battu 3 défenseurs, avec des plaquages cassés de façon franche. Titulaire depuis désormais 9 matchs, Favre devrait continuer son bonhomme de chemin en noir et jaune.

Dans le derby du Sud-ouest, les Tarnais ont pris le meilleur sur le voisin toulousain, et Julien Dumora n'y est pas pour rien ! En effet, l'arrière de Castres a une nouvelle fois montré qu'il était un des tout meilleurs du championnat, et également un des plus sous-côtés ! Face au Stade Toulousain, Dumora a marqué un doublé, et a mis son équipe à l'abri lors de moments clé du match. Impérial en l'air, ce dernier a montré tout son sens du jeu et son flair quand il était question de bien se placer. Face à un Melvyn Jaminet en difficulté, Julien Dumora n'aura pas tremblé, lui qui portait le numéro 15 pour la 20 ème fois cette saison. Habitué au grand match comme à la lutte pour le maintien, Dumora est, sans contestation possible, l'assurance tous risques du CO ces dernières saisons.

TOP 14. Largué au classement, Brive peut-il toujours croire au maintien ?