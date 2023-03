TOP 14. Largué au classement, Brive peut-il toujours croire au maintien ?

Au plus mal à 5 journées de la fin de la saison régulière, Brive va devoir redresser sérieusement la barre si le club veut se maintenir en Top 14.

Au vu du classement, inutile de dire que Brive va devoir au minimum s'imposer à tous ses matchs à domicile, pour espérer se maintenir. Problème, le CAB est la pire équipe à domicile cette saison, puisque celui-ci n'a remporté que 3 de ses 10 réceptions (17 points pris). Autrement dit, il va falloir que les coéquipiers de Sanchez resserrent les rangs lors de ces matchs. Néanmoins, les Corréziens pourront compter sur un calendrier particulièrement compliqué pour l'USAP, qui ne va recevoir que deux fois (le Racing 92 et le Stade Toulousain). Quant aux Palois, ils recevront eux aussi 3 de leurs 5 derniers matchs, ce qui les place en meilleure posture que Perpignan aujourd'hui. Finalement, le destin de Brive, mais aussi celui de Perpignan et Pau, pourrait être décidé par le quatrième participant de cette course au maintien : le Castres Olympique. Récents vainqueurs du Stade Toulousain, les Castrais sont, à l'heure où nous écrivons ces lignes, les mieux partis pour se maintenir dans l'élite. 11ème avec 40 points, le CO va devoir malgré tout se méfier durant cette fin de saison, s'il ne veut pas avoir une mauvaise surprise. Et pour cause, sur leurs 5 dernières rencontres, les hommes de Dumora affronteront Brive (à l'extérieur), Pau (à l'extérieur), et Perpignan (à domicile).

TOP 14. RUGBY. Et si le match avec le plus important de la 21 ème journée était Perpignan / Montpellier ?Au final, nous aurons le droit à 4 affrontements directs dans cette folle bataille pour le maintien en Top 14. De quoi offrir un suspens dingue, et, pourquoi pas, permettre à Brive de réaliser une ''remontada'' exceptionnelle. Mais avant toute chose, les Brivistes auront l'occasion de retrouver de la confiance face aux Scarlets en Challenge Cup, avant de recevoir le Stade Français dans trois semaines. Une chose est sûre, cette fin de saison s'annonce incroyable !

Calendrier Brive :

J22 : Brive vs Stade Français

J23 : Brive vs Pau

J24 : Montpellier vs Brive

J25 : Brive vs Castres

J26 : Toulouse vs Brive

Calendrier Perpignan :

J22 : Toulon vs Perpignan

J23 : Perpignan vs Racing

J24 : Lyon vs Perpignan

J25 : Perpignan vs Toulouse

J26 : Castres vs Perpignan

Calendrier Pau :

J22 : Pau vs Clermont

J23 : Brive vs Pau

J24 : Pau vs Castres

J25 : UBB vs Pau

J26 : Pau vs Montpellier

Calendrier Castres :

J22 : Montpellier vs Castres

J23 : Castres vs Toulon

J24 : Pau vs Castres

J25 : Brive vs Castres

J26 : Castres vs Perpignan

