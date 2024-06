RUGBY. Vannes renforce son pack avec un joueur comptant plus de 200 matchs de Top 14 !

Fraîchement promu dans l'élite du rugby français, le RC Vannes n'a pas beaucoup de marges de manœuvre dans son recrutement. Néanmoins, un joueur expérimenté arrive.

Metz s'engage

A 33 ans, Fabrice Metz a dit oui à la Bretagne et rejoindra Vannes la saison prochaine en Top 14 ! Le grand gaillard (1,98m) a signé un contrat qui le lie au club pour les deux prochaines années.

Pour Vannes, c'est un atout de taille et de poids, car peu de joueurs de l'effectif breton connaissent les joutes du Top 14. Pour le deuxième ligne, la première division est son jardin, lui qui évolue dans l'élite depuis 2011.

Avec le Racing 92, il signe son premier contrat professionnel et connaît de belles années, jusqu'en 2015 où il aura joué 67 rencontres. Ensuite, il prend la route d'Oyonnax pour une saison, sous forme de prêt, où il est également un élément moteur avec 23 rencontres jouées.

Enfin, il atterrit à Pau à partir de 2016, et s'installe rapidement comme un leader, un "papa" du vestiaire et reste 8 saisons dans le Béarn, disputant plus de 160 matchs toutes compétitions confondues.

A Vannes, ce dernier pourrait bien finir sa carrière, lui qui a déjà participé à plus de 200 matchs en Top 14. Cette saison, il a 19 matchs avec la Section Paloise.

✍️ 𝐅𝐚𝐛𝐫𝐢𝐜𝐞 𝐌𝐞𝐭𝐳 𝐬’𝐞𝐧𝐠𝐚𝐠𝐞 𝐝𝐞𝐮𝐱 𝐚𝐧𝐬 𝐚𝐮 𝐑𝐂𝐕



Avec plus de 200 matchs de Top 14, disputés au cours de sa carrière, il apportera tout son vécu et son expérience du haut niveau au groupe vannetais.



Plus d'infos 👉 https://t.co/dw9YyJ2NFI#FiertéBretonne pic.twitter.com/vTuPXuSRNZ June 27, 2024

Un poste clé

L'année prochaine, le RCV perd trois joueurs au poste de seconde ligne, dont l'Irlandais Darren O'Shea, qui était un membre important du groupe. Il prendra la direction de Valence Romans.

Toutefois, en plus de Metz, Jean-Noël Spitzer a fait appel à Christian Van der Merwe, qui arrivera de Nevers avec 24 rencontres cette saison et un profil différent, plus aérien.

Ensuite, Vannes compte Anton Bresler, Mattéo Desjeux, Eric Marks, Timothé Mézou et Mathieu Uhila pour répondre présent dans la cage.

