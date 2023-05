RUGBY. Urdapilleta, Kremer, Delguy... Clermont serait-il le repère des Argentins en Top 14 ?

Avec la venue d'Urdapilleta et de Marcos Kremer, l'ASM renforce un peu son effectif d'Argentin dans ses rangs. Voyons voir plus en détails cette colonie sud-américaine.

Urdapilleta et Kremer en renfort !

Cette saison, les Clermontois ont pu compter sur les services de Bautista Delguy, ainsi que Tomas Lavanini. Les deux joueurs sont internationaux, et ont participé à des matchs de la tournée d'automne en novembre avec les Pumas. En club, ils ont aussi été des éléments indispensables de l'ASM, et ont occupé des postes de titulaires dans l'effectif auvergnat. L'année prochaine, ils auront le soutien de Marcos Kremer et Benjamin Urdapilleta, deux membres de la sélection également, et deux joueurs d'expérience. Le joueur du Stade Français est dans la forme de sa vie, et réalise une saison pleine, alternant entre la deuxième ligne et la troisième. Pour Urdapilleta, l'aventure en Auvergne sonne plus comme un dernier défi d'une longue et belle carrière, lui évolue en France depuis onze ans maintenant.

Les Argentins apprécient Clermont !

Dans le passé, bons nombres de Pumas sont passés par Clermont, et sont même restés quelques saisons ! Parmi eux, nous pouvons citer Patricio Fernandez, qui évolue désormais à Perpignan, et qui est resté 4 ans au club. Puis, l'ancien capitaine des Pumas, Agustin Creevy a, lui aussi, joué pour l'ASM en 2010 ! Ce dernier a croisé la route d'une légende de Clermont, Mario Ledesma ! Ce robuste talon est resté 6 saisons en Auvergne, et a joué 160 matchs ! Il a été un moment capitaine et a même participé à trois finales du Top 14, sans jamais la gagner. Enfin, nous pouvons aussi parler de Martín Scelzo, un solide pilier qui a réalisé sept saisons pour Clermont, et 120 matchs !

RUGBY. XV de France. Gaëtan Barlot (Castres) va-t-il manquer le train de la coupe du monde ?

Brive possède le record en Top 14 !

Dans les travées d'Amédée Domenech, le maté (boisson locale argentine) doit couler à flots ! En effet, le club corrézien détient le record du nombre d'Argentins dans un effectif de Top 14 ! Brive compte 5 pumas, en la personne de Francisco Coria Marchetti, Lucas Paulo, Rodrigo Bruni, Nicolas Sanchez et Axel Muller. Parmi ces joueurs, 3 d'entre eux sont des habitués de la sélection nationale, avec 10 sélections pour Paulo, qui s'installe dans cette équipe, puis 18 caps pour Bruni et enfin 95 sélections pour le maestro Nicolas Sanchez. Axel Muller, compte lui plus de 120 matchs avec l'équipe de rugby à sept argentine. L'année prochaine, si Brive descend en ProD2, ses internationaux argentins devraient rejoindre de nouveaux horizons.

RUGBY. TOP 14. Embouteillage à la charnière pour l'ASM, est-ce qu'Urdapilleta enverra Plisson et Belleau en tribunes ?