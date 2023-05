RUGBY. Une fois de plus, Castres va venir jouer les trouble-fête lors de la dernière journée de Top 14 !

Cette année ne reflète pas vraiment la magnifique saison dernière du CO en Top 14, qui était arrivé jusqu'en finale. Néanmoins, les Tarnais ont encore un rôle à jouer !

Une qualification européenne en jeu

Ce week-end, le CO va recevoir l'USAP, pour le dernier match de la saison, mais également la dernière danse de son maître à jouer, Benjamin Urdapilleta ! Si à première vue, le CO n'a pas grand-chose à jouer, une place en Champions Cup est néanmoins envisageable ! Actuellement dixième du Top 14, les hommes de Jeremy Davidson ne sont qu'à 4 points de Toulon, qui est le dernier qualifié en Champions Cup. Face à Perpignan, Castres aura l'avantage du terrain et sera forcément dans l'optique de finir sur une bonne note, voir plus. En effet, une victoire bonifiée serait l'occasion de dépasser potentiellement Toulon au classement général, en supposant bien évidemment une défaite de ces derniers face à Bordeaux, à domicile ! De plus, pour qu'un tel scénario se produise, le MHR devra lui aussi perdre contre la Section Paloise, qui joue son maintien. Si jamais Toulon ne prend pas de point de bonus défensif, et que le CO s'impose sans bonus offensif, les deux équipes seraient à égalité, mais l'avantage reviendrait au CO. En effet, les anciens finalistes du Top 14 ont remporté plus de points terrains que les Toulonnais, avec un bonus offensif à Pierre-Fabre tandis que Toulon n'a gagné que 28 à 20. Ce schéma se produirait également si le RCT venait à perdre de moins de cinq points face à Bordeaux, et que Castre remporte son match avec un bonus offensif.

Un impact sur le maintien !

Sans le vouloir, Castres sera aussi le juge de paix entre Pau et Perpignan, dans la bataille impitoyable du maintien. Avec la réception des Catalans, le CO peut totalement anéantir les espoirs des sang et or, si jamais ces derniers ne parviennent pas à gagner dans le Tarn. En revanche, en cas de victoire des visiteurs, bonifiée ou non, Perpignan se donnerait la chance de rêver à une douzième place, synonyme de maintien. Pour que cela soit réalité, il faudrait alors que Pau s'incline sans prendre le point défensif au Hameau, face aux champions de France en titre. Les Cistes ont tout intérêt à remporter ce match, pour eux aussi, croire en une qualification pour la Champions Cup. En clair, tout est véritablement possible pour chacune de ces équipes, qui se trouvent dans un nœud de possibilités.

