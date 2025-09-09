RUGBY. Un stage de cohésion tourne au cauchemar en Fédérale 2, un joueur radié après une agression choquante
Aveyron : l’affaire qui fait trembler Decazeville, un joueur mis en cause et déjà exclu du club.
Une 3e mi-temps a tourné à la catastrophe à Najac. En stage de cohésion, un joueur sud-africain de Decazeville (Fédérale 2) est accusé d’avoir saccagé un bar avant d’agresser une septuagénaire.

Le Sporting Club Decazevillois est sous le choc.

Alors que l’équipe de Fédérale 2 préparait sa saison lors d’un stage de cohésion à Najac (Aveyron), un de ses nouveaux joueurs a fait basculer la soirée dans l’horreur. Samedi, le troisième ligne sud-africain Ndzondelelo Gemashe, recruté cet été, se serait distingué par un comportement incontrôlable qui a conduit à une exclusion immédiate du club.

2,02 m et 132 kg, ce Français colossal est-il enfin prêt à surprendre le Top 14 ?2,02 m et 132 kg, ce Français colossal est-il enfin prêt à surprendre le Top 14 ?

Une soirée qui bascule

Tout commence dans le bar à vins “L’Officine”, où les joueurs fêtent la fin d’une journée de stage. L’ambiance est bon enfant, comme dans beaucoup de 3e mi-temps, jusqu’à ce que la recrue de 29 ans, dérape. Selon plusieurs témoignages, Gemashe aurait tenté de jeter des chaises, détruit des jardinières et même uriné sur les plantes voisines, avant de s’en prendre au matériel du bar, notamment à la tireuse. La gérante, abasourdie, raconte avoir dû l’expulser tant son état inquiétait joueurs et personnel.

Mais le pire est encore à venir. Vers 5h30 du matin, le joueur aurait pénétré par effraction dans le domicile d’une septuagénaire du village. La femme, surprise et choquée, aurait été victime de violences avant qu’une tierce personne ne vienne lui porter secours. Transportée à l’hôpital, elle a depuis pu rentrer chez elle, mais reste très marquée.

Interpellé peu après par la gendarmerie, Gemashe a été placé en garde à vue. Il a expliqué avoir cru être “poursuivi”, justifiant ainsi son intrusion, mais les faits décrits par le parquet restent lourds. Dimanche soir, il a été remis en liberté mais placé sous contrôle judiciaire en attendant la suite de l’enquête.

Le joueur exclu immédiatement

Le club, lui, a réagi rapidement. Réunis dès lundi, dirigeants et staff ont pris la décision d’exclure le joueur, qui ne portera donc jamais officiellement les couleurs du Sporting. Une sanction sans appel, tant la stupeur et l’indignation sont grandes à Decazeville. Plusieurs figures du club ont exprimé leur consternation sur les réseaux sociaux, évoquant une “honte éternelle” qui ternit l’image d’un groupe jusque-là irréprochable.

Top 14. ‘‘Il faut que ça s’arrête !’’, Urios peste contre les démonstrations du Stade Toulousain à ClermontTop 14. ‘‘Il faut que ça s’arrête !’’, Urios peste contre les démonstrations du Stade Toulousain à Clermont

Cet épisode dramatique met en lumière les dérives possibles autour de la consommation d’alcool lors de rassemblements festifs. Si la grande majorité des joueurs avait adopté un comportement exemplaire, le dérapage individuel de Gemashe a suffi à faire basculer la nuit. Désormais, l’affaire prend une tournure judiciaire et sportive. Le club devra se relever de ce scandale, à une semaine seulement de la reprise du championnat de Fédérale 2.

Vous devez être connecté pour pouvoir participer aux commentaires

"Tout commence dans le bar à vins l'Officine " : Carton (de) rouge !

Visiblement, une énorme erreur de casting !
Cet énergumène peut d'ores et déjà remettre le Cap en Afrique du Sud !

  • il y a 19 minutes

Derniers articles

 News
VIDEO. 1m96 pour 140kg et des caramels à faire tomber les dents : le Uini Atonio australien débarque en France
News
TOP 14. Record ! Toulouse attire plus que jamais… même quand le match ne compte ''pas encore''
News
Rugby non-stop cette semaine ! Vos matchs France/Irlande et Toulouse/USAP à quelle heure et sur quelle chaîne ?
News
RUGBY. Erasmus écarte cinq légendes, la compo choc des Boks pour défier les All Blacks
News
TRANSFERT. Un champion du Monde U20 vers l’UBB ? Le feuilleton qui agite Bayonne et Montpellier
News
TOP 14. Exploit à Pierre Fabre : la Section s'offre un succès référence pour lancer sa saison
News
Top 14. Posolo Tuilagi stoppé net : nouvelle blessure et coup dur pour l'USAP
News
TOP 14. Mola prévient ses concurrents : ''On n'a pas encore mis notre rugby en place''
News
TOP 14. ''Ce n'est pas normal à ce niveau-là'' : Urios furieux charge ses joueurs après la défaite face à Toulouse
News
XV DE FRANCE. Un parcours sans faute mais qui pourrait coûter cher aux Bleues