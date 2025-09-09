RUGBY. Un stage de cohésion tourne au cauchemar en Fédérale 2, un joueur radié après une agression choquante

Une 3e mi-temps a tourné à la catastrophe à Najac. En stage de cohésion, un joueur sud-africain de Decazeville (Fédérale 2) est accusé d’avoir saccagé un bar avant d’agresser une septuagénaire.

Le Sporting Club Decazevillois est sous le choc.

Alors que l’équipe de Fédérale 2 préparait sa saison lors d’un stage de cohésion à Najac (Aveyron), un de ses nouveaux joueurs a fait basculer la soirée dans l’horreur. Samedi, le troisième ligne sud-africain Ndzondelelo Gemashe, recruté cet été, se serait distingué par un comportement incontrôlable qui a conduit à une exclusion immédiate du club.

Une soirée qui bascule

Tout commence dans le bar à vins “L’Officine”, où les joueurs fêtent la fin d’une journée de stage. L’ambiance est bon enfant, comme dans beaucoup de 3e mi-temps, jusqu’à ce que la recrue de 29 ans, dérape. Selon plusieurs témoignages, Gemashe aurait tenté de jeter des chaises, détruit des jardinières et même uriné sur les plantes voisines, avant de s’en prendre au matériel du bar, notamment à la tireuse. La gérante, abasourdie, raconte avoir dû l’expulser tant son état inquiétait joueurs et personnel.

Mais le pire est encore à venir. Vers 5h30 du matin, le joueur aurait pénétré par effraction dans le domicile d’une septuagénaire du village. La femme, surprise et choquée, aurait été victime de violences avant qu’une tierce personne ne vienne lui porter secours. Transportée à l’hôpital, elle a depuis pu rentrer chez elle, mais reste très marquée.

Interpellé peu après par la gendarmerie, Gemashe a été placé en garde à vue. Il a expliqué avoir cru être “poursuivi”, justifiant ainsi son intrusion, mais les faits décrits par le parquet restent lourds. Dimanche soir, il a été remis en liberté mais placé sous contrôle judiciaire en attendant la suite de l’enquête.

Le joueur exclu immédiatement

Le club, lui, a réagi rapidement. Réunis dès lundi, dirigeants et staff ont pris la décision d’exclure le joueur, qui ne portera donc jamais officiellement les couleurs du Sporting. Une sanction sans appel, tant la stupeur et l’indignation sont grandes à Decazeville. Plusieurs figures du club ont exprimé leur consternation sur les réseaux sociaux, évoquant une “honte éternelle” qui ternit l’image d’un groupe jusque-là irréprochable.

Cet épisode dramatique met en lumière les dérives possibles autour de la consommation d’alcool lors de rassemblements festifs. Si la grande majorité des joueurs avait adopté un comportement exemplaire, le dérapage individuel de Gemashe a suffi à faire basculer la nuit. Désormais, l’affaire prend une tournure judiciaire et sportive. Le club devra se relever de ce scandale, à une semaine seulement de la reprise du championnat de Fédérale 2.