RUGBY. Un cador du TOP 14 s'exporte à l'international en signant un partenariat avec un club japonais

Le LOU a annoncé ce mardi la signature d'un partenariat visant à un programme d'échanges avec la franchise japonaise des Urayasu D-Rocks.

Urayasu D-Rocks. Le nom ne vous dit peut-être rien mais vous allez pourtant certainement finir par vous habituer. La raison ? Elle est que la franchise nippone plus connue sous son ancien nom des Shining Arcs et le LOU ont signé un partenariat. Le but sera donc de s'engager dans des programmes d'échanges de joueurs avec la franchise de Rugby League One (2ème division japonaise), un championnat dans lequel évoluent d'ailleurs des joueurs comme Quade Cooper ou Yoann Maestri.

Le LOU a indiqué que les principaux thèmes de la coopération entre les deux équipes seront notamment ceux des partages de données chiffrées et des conseils sur la gestion des deux groupes. Qui sait, peut-être que le prochain Kazuki Himeno ou Kotaro Matsushima débarquera dans la cité rhodanienne...