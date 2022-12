VIDEO. Pour ses débuts au Japon, Yoann Maestri joue déjà aux quilles avec les Nippons

La saison de Yoann Maestri a commencé ce week-end en LeagueOne au Japon, et l'ancien joueur du XV de France a planté son premier essai, avec quelques joueurs sur le dos...

Alors que la saison de Top 14 s'intensifie, et que la bataille pour la qualification fait rage, Yoann Maestri a débuté tranquillement sa nouvelle aventure au pays du soleil levant. Après une carrière rudement menée sur les pelouses de France et d'Europe, avec le maillot du Stade Toulousain, de l'équipe de France et plus récemment du Stade Français, le natif d'Hyères s'est lancé un ultime défi. En effet, cet été, Maestri s'est engagé avec Shokki Shuttles, un club de deuxième division japonaise. Plus tôt dans l'année, il avait pourtant annoncé la fin de sa carrière, avant de préciser "si une offre arrive du Japon, ce serait l’occasion de découvrir une autre culture, partir seul et me confronter à une vie totalement différente." À 34 ans, le deuxième lige aux 65 sélections avec les Bleus découvre peu à peu le Japon, et a participé à son premier match de rugby sous ses nouvelles couleurs. Pour une première rencontre, il aura déjà marqué les esprits, et tel un éléphant dans un magasin de porcelaine, Yoann Maestri a littéralement tout balayé sur son chemin, pour planter son premier essai de la saison. Dans une séquence vidéo surprenante, nous pouvons donc voir l'ancien parisien à son avantage, et à ce rythme-là, il pourrait bien renouveler ce genre d'action.