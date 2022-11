RUGBY. Un ancien Springbok du Top 14 contraint de raccrocher les crampons à cause d'un cancer

L’ancien pilier de Pau, Lourens Adriaanse a annoncé mettre un terme à sa carrière professionnelle. Le Sud-Africain a récemment été diagnostiqué d'un cancer.

C’est sur les réseaux sociaux, que Lourens Adriaanse, a fait ses adieux au monde du rugby professionnel ce mardi. Dans une vidéo expliquant la situation, c’est avec les larmes aux yeux que le pilier passé par Pau nous révèle être atteint d’un cancer, touchant le système lymphatique. Âgée de 30 ans, ce robuste joueur a été un pensionnaire de notre championnat, dans les rangs de la Section Paloise durant quatre saisons, de 2017 à 2021. Le club ainsi que toute la communauté de l’ovalie ont tenu à lui témoigner du soutien, dans la période de sa vie qui semble être la plus difficile.

...Lourens a impressionné par sa combativité, sa dureté et son état d’esprit gagneur. Nous sommes tous convaincus qu’il saura mobiliser toutes ces qualités pour gagner face à la maladie.



✊La Section, joueurs, staffs, dirigeants et supporters sont de tout cœur avec toi Lourens ! November 8, 2022

Dans cette vidéo publiée sur Twitter, Adriaanse témoigne de sa volonté à aller de l’avant : « je suis persuadé que ça va aller. Les derniers mois ont été très difficiles, ma vie a changé, mais c’est pour aller mieux. J'ai commencé pour traitement et mon organisme y réagit bien. » Comme l'écrit son ancien club, Pau gardera l’image d’un joueur solide physiquement et mentalement, et a tenu à publier un message de soutien à son ancien élément : « Durant ses quatre saisons en Vert et blanc, Lourens a impressionné par sa combativité, sa dureté et son état d’esprit gagneur. Nous sommes tous convaincus qu’il saura mobiliser toutes ces qualités pour gagner face à la maladie. » Lourens Adriaanse est également un ex-Springbok, ayant porté le maillot à 6 reprises, et notamment contre la France pour sa première sélection en 2013. Nous souhaitons à l’actuel joueurs des Sharks, une prompte guérison.