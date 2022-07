RUGBY. Un an après, Laumape veut dire adieu aux All Blacks et quitter Paris

Arrivé à l’été 2021 en France, Ngani Laumape était annoncé comme un phénomène. Malgré cela, il n’en fut rien.

Qu'ils semblent loin… Désormais, les exploits en solistes de Ngani Laumape avec les Hurricanes et les All Blacks ont des allures de mirage. Un an après son départ en Europe et son arrivée à Paris, le trois-quart n'a jamais réussi à s'acclimater au cadre de vie de la capitale. Mi-juillet, le Midi Olympique avait interrogé Hans-Peter Wild. Le milliardaire suisse et président du Stade Français exprimait alors les envies de départ de son joueur star : "Sa famille a un peu de mal à s'adapter à cette immense ville qu'est Paris et nous avons donc récemment étudié la possibilité de libérer le joueur. Quoiqu'il se passe dans les prochains jours, nous regarderons quelle est la meilleure option pour lui, pour sa famille et pour le club." Désormais, et selon Rugbyrama, la décision semble avoir été prise.



En effet, le redoutable centre devrait quitter Paris et l’Europe pour s’envoler pour le Japon, plus proche de la Nouvelle-Zélande et des îles Tonga dont-il est originaire. En plus de cela, le centre veut également changer de sélection. À 29 ans, il souhaite effectivement représenter les Tonga. Après une relation compliquée avec la sélection néozélandaise durant de longues années, le joueur voudrait ainsi renverser la table. Ces deux décisions changeraient alors radicalement son avenir sportif. Sélectionné encore récemment avec les All Blacks (en novembre 2020, juste avant son arrivée en France l’été suivant), il ne pourrait donc pas participer à la prochaine Coupe du monde. En réponse d’un commentaire Facebook d’un de ses fans lui demandant de se battre pour le maillot à la fougère argentée, le joueur s’est directement exprimé sur sa situation et déclare ceci :

Ils ne m'ont jamais donné ma chance en premier centre et m'ont dit que j'étais le meilleur à mon poste, mais la situation était difficile. Ils ne m'ont pas emmené à la Coupe du monde alors que tout le monde savait de quoi j'étais capable... puis ils n'ont pas voulu me payer le même salaire pour mon nouveau contrat... Est-ce que tu continuerais à te battre ou bien, tu irais ailleurs pour mettre à l'abri ta famille et tes enfants ?”

