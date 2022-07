TOP 14. Un ancien Wallaby pour remplacer Waisea et Laumape au Stade Français ?

À la recherche impérative d'un centre de haut niveau, le Stade Français pourrait se tourner vers l'international australien Curtis Rona, pensionnaire des Irish.

Nous vous en parlions pas plus tard qu'en ce début de semaine : le Stade Français vit des jours turbulents. La raison ? Elle est que malgré un recrutement intéressant et 13 arrivées, le - si important - poste de centre est toujours LA grosse interrogation de cette équipe à l'heure d'écrire ces lignes. Alors qu'il est acté depuis longtemps que le facteur X Waisea allait rejoindre Toulon, son associé du milieu de terrain de la dernière saison pour l'imiter également. Comme expliqué ce lundi sur notre site, Ngani Laumape étant de plus en plus proche d'un départ dans les prochains jours selon son président Wild.

TOP 14. STADE FRANÇAIS. Wild confirme : Ngani Laumape de plus en plus proche d'un départ

Mais alors, qui pour remplacer les 2 colosses ? Paris a bien recruté l'ancien toulonnais Théo Dachary, mais soyons francs : le joueur de 25 ans ne représente en rien le centre de calibre international que recherche Paris pour compenser ses départs. Encore moins lorsqu'on sait qu'il se remet tout juste d'une très longue blessure. Dès lors et comme de nombreuses rumeurs le laissent à penser depuis plusieurs semaines, l'élu pourrait se trouver sur la cote basque. Francis Saili, catalyseur de la ligne d'attaque (et de défense) du BO depuis deux saisons, n'a jamais caché son intention de partir dès lors que la relégation de Biarritz était plus ou moins actée.

Transferts. Top 14. Francis Saili devrait quitter Biarritz, de grosses écuries de Top 14 pourraient l'accueillir

Là, le Néo-Zélandais de 31 ans possède ce profil de puncheur qui pourrait parfaitement convenir à Paris, d'autant plus avec la faiblesse du marché à ce poste. Le seul hic ? La demande assez onéreuse du club basque pour libérer Saili de ses deux dernières années de contrat, qui semble avoir "déchauffé" bon nombre de clubs sur ce dossier depuis le début de l'été. Reste que le verdict devrait arriver dans les prochains jours : "Nous avons besoin d’un trois-quarts centre. Francis Saili fait partie de celles-là. À ce sujet, une décision sera prise d’ici une semaine," expliquait Peter-Hans Wild pour le Midol.

Un autre "sudiste" dans le viseur

Enfin, sachez que si jamais l'accord n'aboutissait pas, le Midi Olympique croît savoir, grâce aux pistes révélées par le président Wild, que le Stade Français aurait également des vues sur un autre international venu de l'hémisphère sud. En l'occurrence sur Curtis Rona, né en Nouvelle-Zélande mais international australien (3 sélections), qui quitta le XIII pour le XV et le Super Rugby en 2017. Joueur puissant (1m94 pour 102kg), fort dans les duels et très adroit de ses mains, Rona est depuis 3 ans le fer de lance des London Irish en Angleterre, au poste de numéro 13. Une piste à surveiller, donc, et dont l'issue devrait elle aussi être prononcée d'ici la fin de la semaine...