TOP 14. Nouveau coup dur pour le Stade Français, privé de son ''speedster'' pour au moins 6 mois

Le verdict est tombé : le "hot stepper" parisien Telusa Veainu souffre d'une grave blessure au genou et sera absent une grosse partie de la saison.

Miné par une saison dernière extrêmement déçevante, le Stade Français veut changer beaucoup de choses cette année, vous dîtes ? À en croire les déclarations faites par le président Wild notamment, c'est vrai. Le problème, c'est que les soucis en tout genre se pérennisent et qu'en plus des feuilletons de l'été dont on vous a parlé et reparlé, les blessures pointent aussi le bout de leur nez. Si Julien Delbouis, qui sort d'une saison blanche, devrait être là aux prémices de la saison, ce ne sera pas le cas du joueur le plus virevoltant de l'effectif parisien.

En effet, alors qu'il cravachait avec les siens pour qualifier son équipe pour le Mondial 2023, l'international tongien Telusa Veainu s'est donné une rupture des ligaments croisés face à Hong-Kong, le week-end dernier. Verdict, une absence estimée au minimum à 6 mois, malgré une opération qui devrait avoir lieu très prochainement selon le Midi Olympique. Et si en plus de Lester Etien et Sefa Naivalu, les Soldats Roses ont de belles solutions sur les extérieurs avec le recrutement des très prometteurs Nadir Megdoud, Stéphane Ahmed et le retour de prêt de Sione Tui, perdre son joueur le plus explosif et créateur derrière n'a rien d'une sinécure. Encore moins à l'aube d'une saison ou plus que jamais, le Stade Français va mettre les pieds en eaux troubles...

Top 14 - Telusa Veainu, le ''hot stepper'' du Stade Français Paris