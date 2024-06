RUGBY. UBB. Quelle composition pour faire tomber le géant toulousain en finale ?

Ce vendredi, Bordeaux-Bègles se mesure au Stade Toulousain pour une finale intense. Face aux favoris, les Bordelais outsiders rêvent d’un exploit pour soulever le trophée tant convoité.

Ce vendredi soir, Bordeaux-Bègles défie la meilleure équipe de la saison, le Stade Toulousain. Une formation qui rêve d'un nouveau doublé après celui de 2021. Et qui a tout ce qu'il faut dans son groupe pour y parvenir. En face, l'UBB se présente dans la peau d'un outsider. Mais pas dans celle d'un partenaire d'entraînement. Les Bordelais sont allés chercher cette place en finale. Et ils comptent bien donner du fil à retordre aux rouge et noir.Toulouse est une équipe préparée à ces grands moments.

"Les Toulousains ont l’habitude de les vivre. De notre côté, nous sommes novices. Peu de joueurs ont joué des finales donc ça va être difficile", commentait ainsi l'arrière Romain Buros à l'issue de la demie face à Paris via le Midi Olympique.

Les absences de Matthieu Jalibert et Ben Tameifuna sont préjudiciables pour les Girondins. Mais le collectif bordelais possède aussi des joueurs sur lesquels Yannick Bru peut compter lors de cet ultime match de l'année. Il y a bien évidemment les Tricolores comme Penaud. L'ailier n'a pas lésiné sur les efforts dans ces phases finales. Mais il n'a pas encore marqué d'essais. Il aura donc à coeur de tout faire pour que son équipe soulève le planchot.

Les centres Moefana et Depoortère auront aussi un grand rôle à jouer vendredi, tout comme la charnière Lucu et Garcia. Le jeune ouvreur n'a clairement pas l'expérience des rendez-vous comme Romain Ntamack. A son compère de la mêlée de l'épauler dans cette finale.

Bru ne devrait pas opérer beaucoup de changements selon nous au sein de l'équipe qui a battu le Stade Français. Néanmoins, un turnover n'est pas impossible en 3e ligne. On se souvient que c'est avec Bochaton en 6, Diaby en 7 et Tatafu en 8 que Bordeaux avait battu Toulouse le 24 mars dernier.

Samedi, Diaby était sorti du banc tandis que Bastien Vergnes-Taillefer avait commencé la rencontre. Celui-ci enchaîne les matchs depuis la 21e journée et on ne le voit pas sortir pour la finale à l'instar de Lamothe ou encore Poirot. On devrait aussi retrouver Uberti sur le banc, lui qui était titulaire lors du succès aux dépens du Stade.