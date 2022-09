RUGBY. UBB-La Rochelle : même combat face au Stade Toulousain ?

Ce dimanche, l’UBB est une nouvelle fois tombée face au Stade Toulousain, à domicile qui plus est. Un résultat qui est loin d’être rare ces derniers temps…

Dimanche soir, sur la pelouse de Chaban-Delmas, le Stade Toulousain réalisait le premier gros coup de ce championnat, en s'imposant face à l'UBB sur le score de 25 à 26. Un succès qui, même s'il relève de l'exploit tant Bordeaux est solide à domicile, n'est pas exceptionnel pour Toulouse. Avant cela, les hommes d'Ugo Mola s'étaient déjà imposés plusieurs fois sur les terres girondines : en 2021 (10-21), mais aussi en 2019 (36-43) et en 2018 (19-25). Si bien que lors des dix dernières rencontres en championnat, les coéquipiers de Jalibert ne se sont imposés qu'à 2 reprises. Sans parler de la demi-finale de Champions Cup de l'édition 2021, remportée également par Dupont et compagnie. Un taux de victoire très bas, qui dénote de la difficulté des Bordelais à prendre le dessus sur les Toulousains. Mais voilà, l'UBB n'est pas la seule équipe à buter sur le club de la Ville Rose : en effet, ce constat vaut également pour La Rochelle, qui n'a plus battu Toulouse depuis le 14 septembre 2019. Une éternité, surtout pour une écurie aussi impressionnante que le Stade Rochelais, champion d'Europe en titre.

Depuis plusieurs années maintenant, les La Rochelle-Toulouse et les UBB-Stade Toulousain représentent des matchs de grande envergure, souvent très accrochés. Mais la plupart du temps, c'est bel et bien les Rouges et Noirs qui en sortent vainqueurs. Pour preuve, les ouailles de Mola n'ont perdu que 3 fois lors des 23 derniers affrontements, et aucune fois à domicile. Un bilan tout simplement dingue, surtout lorsque l'on connaît la qualité des deux formations. C'est bien simple, pour voir une défaite de Toulouse à domicile face à l'une de ces équipes, il faut remonter au 5 mars 2017, soit près de 5 ans et demi : c'était face au Stade Rochelais, sur le score de 21 à 27. Depuis, Toulouse a remporté toutes ses rencontres à domicile face à l'UBB et La Rochelle. Parfois même très largement, comme en 2019 (40-0 face à Bordeaux), ou encore en 2020 (39-23 contre La Rochelle et 45-23 face à l'UBB). Autrement dit, le Stade Toulousain est la véritable bête noire de ces deux clubs ! En témoigne la dernière victoire des coéquipiers de Romain Ntamack face à ceux de Maxime Lucu, alors même que les visiteurs étaient menés 22-9 à la pause. Néanmoins, Maritimes et Girondins auront l'occasion de briser cette "malédiction" cette saison : la première opportunité aura notamment lieu le 22 octobre prochain, puisque le Stade Rochelais se déplacera sur la pelouse de Toulouse.

TOP 14. Toulouse, La Rochelle, Montpellier… Qui a réussi le meilleur recrutement ?