RUGBY. Trop juste, Romain Ntamack ne jouera pas avec le XV de France en novembre

Le staff des Bleus va choisir la prudence avec Romain Ntamack et son mollet récalcitrant. Lequel n’a plus joué en équipe de France depuis 15 mois.

C’était la principale question d’actualité rugby de ces deux dernières semaines. Renforcée encore par la prise de parole du principal concerné au micro de Canal Plus ce dimanche soir, en marge de Toulouse vs Toulon.

Ma blessure évolue bien. Plus de peur que de mal. Je n'ai pas de délai précis en tête mais il y a encore quelques semaines de patience. C'est le genre de blessure où il faut prendre le temps de bien soigner pour ne pas rechuter. Je fais les choses dans l'ordre j'essaie de ne pas griller les étapes et j'espère revenir du mieux possible.

Toujours mesuré, Romain Ntamack ne nous apprenait donc rien. Alors, participera-t-il à la tournée des Bleus malgré sa blessure au mollet ? Il a finalement fallu attendre ce lundi pour que le staff des Bleus laisse comprendre sa décision.

RÉSUMÉ VIDÉO. Le Stade Toulousain donne la leçon à Toulon dans un Stadium en feu

Comme indiqué par L'Equipe, NTK ne rejoindra donc pas ses coéquipiers en cours de tournée pour potentiellement disputer un test, ou deux. Aucun risque ne sera pris avec ce membre éminent du XV de France (mais qui n’a plus joué depuis 15 mois en Bleu !), d’autant que derrière, le réservoir est fourni.

De fait, Ntamack va poursuivre sa récupération à Toulouse et devrait être de retour après la trêve internationale, le 23 novembre, pour la réception de l’USAP.

Qui pour le remplacer ?



En son absence, qui aura donc les clés du numéro 10 en équipe de France ? Du fait de son expérience à ce poste en Bleu et de son début de saison tonitruant, Matthieu Jalibert paraît la solution la plus évidente aux yeux de tous les observateurs.

TRANSFERT. TOP 14. Ange Capuozzo, un triplé retentissant pour fêter une alléchante prolongation à Toulouse ?

Mais pas forcément de ceux du staff tricolore, qui apprécie beaucoup la capacité de Thomas Ramos à gérer les parties à l’ouverture, comme il l’avait fait durant la fin du Tournoi 2024.

RUGBY. Ntamack : ‘’Ramos ou Jalibert ? Je n’ai pas de préférence’’

De plus, le retour de Dupont à la mêlée rajoute du crédit à cela, les deux joueurs évoluant ensemble en club. Cela serait néanmoins le signe d’un recul significatif de Jalibert dans la hiérarchie en Bleu. Même si pour l’instant tout n’est que supposition, en attendant les premiers entraînements à haute intensité de la semaine, toujours vecteurs d’indication dans la potentielle composition d’équipe.