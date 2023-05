RUGBY. TRANSFERT. XV de France ou Ecosse, Gregor Townsend a fait son choix !

Sur le marché des transferts, le mercato des entraîneurs fait lui aussi rage ! Après avoir été approché par les dirigeants de la FFR, Greg Townsend a donné sa réponse !

Townsend dit oui à l'Écosse !

L'ancien centre de l'Écosse, passé par Brive et par Castres, a tranché au sujet de son avenir. Ce mardi 9 mai, c'est la Fédération Écossaise de Rugby qui a officialisé la nouvelle via Twitter. Le technicien était en fin de contrat à la fin de la Coupe du monde 2023, ce qui le laissait dans le flou avant d'entamer la préparation de cette compétition majeure. Les deux parties ont alors décidé de poursuivre cette aventure jusqu'en avril 2026, ce qui laisse alors encore trois Tournois des 6 Nations à Townsend à la tête du XV du Chardon. L'Histoire d'amour entre la sélection et ce dernier remonte à 1993, car en tant que joueur, il a été appelé 82 fois. Cela fait désormais 6 ans que Townsend figure à la tête de l'Écosse, ce qui est un record de longévité pour un sélectionneur ! Avec lui, le XV du Chardon a redoré son blason, avec des victoires historiques et une cinquième place au classement de World Rugby ! Malheureusement, lors de la Coupe du monde en France, l'Écosse tombe dans la "poule de la mort", avec la présence de l'Irlande et de l'Afrique du Sud. Néanmoins, Townsend reste optimiste pour l'avenir de son équipe : "Le nombre de personnes qui arrivent deux heures plus tôt pour accueillir l'équipe à la sortie du bus lors d'un match à domicile démontre l'amour manifesté pour ce groupe de joueurs et leur conviction que l'équipe peut réaliser quelque chose de spécial. [...] J'ai hâte de continuer à faire tout ce que je peux pour faire avancer l'équipe et inspirer nos supporters."

Scottish Rugby is delighted to announce that Head Coach Gregor Townsend will continue to lead the side through to April 2026.



Read more ➡️ https://t.co/FCnByXIKYr pic.twitter.com/Lj3iB5Mdnc — Scottish Rugby (@Scotlandteam) May 9, 2023

Qui pour les Bleus ?

Il y a quelques mois, Greg Townsend avait avoué : "J’ai eu un contact de la France, c’est vrai. Mais ce n’était qu’une première demande et il n’y a rien eu d’autres." Néanmoins, en prolongeant avec son pays, il a donc dit non indirectement au XV de France, qui se retrouve sans successeur de Laurent Labit. De plus, avec le refus de Pierre Mignoni, Fabien Galthié doit se creuser un peu plus la tête pour trouver une nouvelle recrue dans son staff. Ce dernier a alors pensé à Patrick Arlettaz selon le journal l'Indépendant, et une rencontre entre les deux hommes a même été programmée la semaine dernière. À quelques mois du Mondial en France, rien n'est bien clair pour l'après-compétition, dans le staff des Bleus. À noter que Galthié, Ibanez, Servat et Edwards ont prolongé.

