RUGBY. TRANSFERT. Un talent sud-africain vers la France pour dynamiser le pack de ce cador du Top 14 ?

Le 3e ligne sud-africain Hacjivah Dayimani pourrait bientôt quitter les Stormers pour rejoindre le Racing 92, ajoutant du dynamisme à leur pack.

Du township à l'élite européenne, Hacjivah Dayimani poursuit son ascension impressionnante. Le troisième ligne sud-africain, étoile montante des Stormers depuis 2021, pourrait apporter son dynamisme et sa puissance au Racing 92 pour les deux prochaines saisons, avec une option pour une troisième, selon L'Equipe.

RUGBY. Township, 10 frères et soeurs, Habana... Découvrez l'histoire HALLUCINANTE d'Hacjivah DayimaniTalent incontesté mais encore en devenir, l'ancien joueur des Lions n'a pas encore été retenu par les Springboks, malgré une saison remarquable. À 26 ans, il a brillé lors des quinze matches disputés cette saison, y compris lors du huitième de finale de la Coupe des champions, où son équipe s'est inclinée de justesse à domicile contre La Rochelle.

Un renfort intéressant pour le Racing 92, qui, après les signatures des Tricolores Romain Taofifenua, Demba Bamba et l'ouvreur anglais Owen Farrell, continue de se renforcer. L'arrivée de Dayimani promet d'apporter une nouvelle dimension à leur pack, déjà redoutable.

Un profil complet, sur et hors du terrain, Dayimani est reconnu pour son jeu explosif et son endurance exceptionnelle, mais aussi pour son engagement hors du terrain. Son histoire personnelle, marquée par une jeunesse dans un township et une grande fratrie, inspire et témoigne de sa résilience.

Une opportunité pour se démarquer en Top 14, cette nouvelle étape française sera cruciale pour Dayimani, qui pourrait utiliser ce tremplin pour atteindre de nouveaux sommets et, pourquoi pas, capter l'attention des sélectionneurs sud-africains. Nul doute que les conseils de son futur coéquipier et référence au poste Siya Kolisi, double champion du monde, seront précieux dans ce sens.

Les attentes sont élevées à Colombes où les fans et les experts scrutent déjà avec impatience les performances à venir du dynamique Sud-Africain en Top 14 comme sur la scène européenne. Son intégration dans le système de jeu du Racing et sa capacité à s'adapter au rugby européen sont attendues avec intérêt.

Pour l'heure, Dayimani est concentré sur la fin de saison avec les Stormers. Ils sont actuellement 5es du United Rugby Championship, avec neuf victoires au compteur avec trois rencontres à jouer. Du côté du Racing 92, on ne joue plus que le Top 14. Les Franciliens sont toujours dans le bon wagon des qualifiés. Mais il va falloir être solide pour terminer dans le Top 6.