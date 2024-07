RUGBY. TRANSFERT. Un remarquable talent du Super Rugby débarque en Top 14, mais pas là où vous l'imaginez

Salesi Rayasi débarque à Vannes ! Le puissant ailier des Hurricanes signe pour deux saisons. Une recrue de choix pour le RC Vannes, déterminé à briller en Top 14.

Très actif sur le marché des transferts depuis sa montée dans l'élite, le Rugby Club Vannes frappe fort en annonçant l'arrivée de Salesi Rayasi jusqu'en 2026. Ce 3/4 polyvalent de 1,93 mètre et 27 ans apporte avec lui une riche expérience du Super Rugby et des qualités athlétiques hors normes.

Avec 51 matchs de Super Rugby à son actif, dont 33 en tant que titulaire, Rayasi a marqué 30 essais. Sa carrière en NPC avec Auckland est tout aussi impressionnante avec 40 essais en 52 matchs. Ce profil de scoreur fait de lui une recrue de choix pour le RC Vannes.

Il est décrit comme "l'un des jeunes arrières les plus prometteurs de Nouvelle-Zélande depuis ses débuts avec les Hurricanes en 2019", sur le site de la franchise néo-zélandaise. Il ne se destinait pourtant pas à briller au rugby. En effet, il rêvait aussi de devenir professionnel de basketball.

Natif de Wellington, en Nouvelle-Zélande, Salesi Rayasi a été un élément clé des Hurricanes, notamment lors des phases finales. Titulaire lors du quart de finale et de la demi-finale, il a prouvé son importance dans les moments décisifs.

Super Rugby - Comment l'inconnu Salesi Rayasi s'est invité au festin des roisRayasi a également brillé sur la scène internationale en rugby à 7 avec l’équipe de Nouvelle-Zélande. Il a fait ses débuts avec les All Blacks Sevens en 2018 au Hong Kong Sevens. Ses sélections témoignent de ses capacités athlétiques et de son impact sur le terrain, que ce soit à l’aile ou à l’arrière.

Son engagement pour deux saisons au RC Vannes marque sa première expérience à l’étranger. Ce choix montre sa volonté de relever de nouveaux défis et de s’imposer dans le Top 14, un championnat toujours plus exigeant et compétitif.

Super Rugby - Salesi Rayasi éclipse Hendricks pour envoyer les Hurricanes en demie [VIDÉO]Pour Vannes, cette signature est un signal fort de ses ambitions. En recrutant un joueur de la trempe de Rayasi, le club breton montre qu'il est prêt à franchir un cap et à se mesurer aux meilleures formations de Top 14.