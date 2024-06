RUGBY. TRANSFERT. De la puissance, de l'expérience et de la fougue, Brive continue son solide recrutement

Brive se renforce avec Mikautadze, Sidobre et Affane. Ces nouvelles recrues visent à dynamiser l'équipe et à préparer une saison sous les meilleurs auspices.

Éliminé de la course à la montée en Top 14, Brive annonce trois nouvelles recrues pour la saison prochaine : Konstantine Mikautadze, Maxime Sidobre et Zaccharie Affane. Ces renforts viennent étoffer un effectif déjà en pleine mutation.

Pierre-Henry Broncan, manager sportif du CAB, se félicite de ces arrivées : "Ces trois joueurs JIFF viennent compléter notre effectif avec des profils très différents. Konstantine apportera son aura et son expérience, Maxime son dynamisme, et Zaccharie ses qualités physiques impressionnantes."

Konstantine Mikautadze, deuxième ligne de 32 ans, arrive en provenance de Bayonne. Ce colosse du Top 14 a une carrière bien remplie avec 135 matchs de championnat et 77 sélections en équipe de Géorgie. Son expérience et sa puissance seront des atouts majeurs pour le pack briviste jusqu'en 2026.

Maxime Sidobre, demi de mêlée de 25 ans, rejoint Brive après une saison impressionnante à Rouen en Pro D2. Formé à Carcassonne et passé par Bourgoin, il s’est illustré par son dynamisme et sa constance avec 28 matchs joués cette saison. Son engagement jusqu’en 2026 promet de belles perspectives pour le jeu briviste.

Finalement, Zaccharie Affane, 19 ans, est un espoir prometteur au poste de pilier droit. Capitaine de l'équipe de France U20 et Champion du Monde en 2023, il arrive en prêt de l'UBB. Son potentiel physique et ses performances sur le terrain laissent entrevoir un avenir brillant et il sera un renfort précieux pour Brive cette saison.

Xavier Ric, Directeur Général, souligne l’importance de ces recrutements : "Ces trois arrivées portent à 12 le nombre de recrues pour la saison prochaine. Ils possèdent des parcours très différents mais partagent l’enthousiasme et l’envie de s’intégrer pleinement au projet du CAB. Nous sommes ravis qu’ils nous rejoignent."

Avec ces nouvelles signatures, Brive montre clairement son ambition de se renforcer et de préparer une saison sous les meilleurs auspices. Les supporters peuvent s’attendre à voir une équipe compétitive et déterminée sur le terrain l'an prochain en Pro D2.

