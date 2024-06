RUGBY. PRO D2. Ambitieux, Brive réorganise son staff avec Saïd Hirèche et Joe Worsley pour viser le Top 14

Brive se prépare pour la prochaine saison de Pro D2 avec des figures emblématiques. Saïd Hirèche intègre le staff aux côtés de Joe Worsley.

Brive n'a pas perdu de temps pour se renforcer en vue de la prochaine saison. Après une décevante élimination en barrage de Pro D2 contre Béziers, le club corrézien annonce des changements significatifs dans son encadrement, marquant sa détermination à retrouver le Top 14.

RUGBY. Pro D2. Le bel hommage pour la der du mythique Saïd Hirèche à Amédée-Domenech avec BriveParmi ces nouvelles têtes, on retrouve Saïd Hirèche, véritable légende du club. À 39 ans, l’ancien capitaine tire sa révérence en tant que joueur mais ne quitte pas le CAB pour autant. Selon L'Equipe Hirèche intégrera le staff comme adjoint de Joe Worsley, apportant son expérience et sa connaissance du club pour guider l’équipe vers de nouveaux sommets.

Joe Worsley, ancien international anglais et technicien reconnu, sera le nouveau patron de la défense briviste. Sa nomination, dans les tuyaux depuis quelques semaines, est désormais confirmée. Worsley, qui a déjà fait ses preuves à l’UBB et avec la sélection géorgienne, apportera son expertise défensive, un secteur clé pour les ambitions du CAB.

La nouvelle structure du staff briviste sera complétée par David Darricarrère. Le technicien du CO, dont l'arrivée a été annoncée il y a peu, prendra en charge les lignes arrières.

Darricarrère, Pierre-Henry Broncan (manager) et Joe Worsley ont déjà collaboré ensemble à Castres, atteignant la finale du Top 14 en 2022. Cette alchimie déjà éprouvée pourrait être un atout majeur pour Brive.

Ces changements sont un signal fort de la part du CA Brive. La direction montre qu’elle est prête à mettre tous les moyens en œuvre pour retrouver l’élite du rugby français. Les supporters peuvent espérer que cette nouvelle dynamique portera ses fruits dès la saison prochaine. Pour rappel, l'international anglais Courtney Lawes a déjà signé.

En plus de ce nouveau staff, le club continue de travailler sur le renforcement de son effectif. Des noms comme celui de Curwin Bosh et Josaia Raisuqe circulent déjà, promettant une équipe compétitive et ambitieuse pour le prochain exercice. Les prochains mois seront déterminants pour Brive. Avec un staff expérimenté et des ambitions renouvelées, le club corrézien semble bien armé pour retrouver le chemin du Top 14.