RUGBY. Pro D2. Le bel hommage pour la der du mythique Saïd Hirèche à Amédée-Domenech avec Brive

Saïd Hirèche, 38 ans, tire sa révérence à la fin de la saison. Il aura marqué le CA Brive de son empreinte. Un hommage à une carrière exceptionnelle.

Une fin de match stressante et forcément, les émotions éclatent pour Saïd Hirèche #CABBO pic.twitter.com/dQkfLnqXoF — 📌 Allez Brive ⬇️ (@allezbriverugby) May 17, 2024

C'est officiel, Saïd Hirèche, 38 ans (presque 39) tirera sa révérence à l’issue de cette saison. Avec 357 matchs de TOP 14 et de PRO D2 au compteur, dont beaucoup sous le maillot du CA Brive, Hirèche laisse derrière lui une carrière riche et exemplaire.

SAÏD HIRECHE RACCROCHE LES CRAMPONS 🥹



Exemplaire sur et en dehors des terrains, l’emblématique capitaine briviste vient d’annoncer qu’il mettra un terme à sa carrière à l’issue de la saison 🙌@CABCLRUGBY 👏 pic.twitter.com/wYQxv3Sdvc — CANAL+ Rugby (@CanalplusRugby) May 17, 2024

Ce joueur de devoir, emblématique capitaine et coéquipier idéal, a marqué de son empreinte le rugby français. Le mythique flanker a commencé son aventure rugbystique au Stade Français Paris avant de rejoindre le Stade Aurillacois Cantal Auvergne. Cependant, c'est à Brive que sa légende s'est forgée.

#TOP14 #PROD2



357 matchs de TOP14 et de PROD2 au total et peut-être encore quelques autres à venir pour Saïd Hirèche 👏

Le mythique flanker a annoncé tirer sa révérence à l’issue de cette saison 🥹

La fin d’une belle épopée écrite au @SFParisRugby , @SArugbyofficiel et surtout… pic.twitter.com/n81hPQDUds — Rugby PRO D2 (@rugbyprod2) May 17, 2024

En portant les couleurs du CAB, Hirèche est devenu un pilier incontournable, tant sur le terrain qu'en dehors. Son leadership et son esprit d'équipe ont été des atouts inestimables pour le club corrézien. Hirèche, c'est aussi un homme de valeurs, incarnant l'humilité et le respect, des qualités rares et précieuses dans le monde du sport.

Une immense carrière, un leader exemplaire.



Merci pour tout capitaine ⚫️⚪️ pic.twitter.com/c6HNeaaLdE — CA Brive Rugby (@CABCLRUGBY) May 16, 2024

La nouvelle de sa retraite a suscité de nombreuses réactions émues de la part de ses pairs et des supporters. Lors de son dernier match au Stadium contre Biarritz, l'émotion était palpable. Les hommages se sont multipliés pour saluer ce joueur au grand cœur, toujours prêt à donner le meilleur de lui-même pour son équipe.

Incroyable scénario au Stadium ! Le CAB inscrit l’essai du bonus offensif à la 83e minute dans une ambiance de folie ! 🤪 La qualif est dans la poche au bout du suspense, de superbes adieux pour Saïd Hirèche ! Le barrage se jouera à Béziers la semaine prochaine. 💪 pic.twitter.com/9g1Y2JG64l — Pierre Gauthier (@pierg43) May 17, 2024

Cette fin de saison est d'autant plus spéciale que le CA Brive se bat pour une place en finale de PRO D2. Hirèche, fidèle à lui-même, ne souhaite rien d'autre que de voir son équipe triompher une dernière fois avec lui sur le terrain. Il semble déterminé à finir sa carrière sur une note positive. Sa passion et sa détermination restent intactes, preuve de son engagement indéfectible.

La longue carrière du troisième ligne du CA Brive Saïd Hirèche racontée par lui-même

➡️ https://t.co/b2wtHqDuQk pic.twitter.com/M8W21EoctI — France Bleu Limousin (@FBLimousin) May 14, 2024

Ce vendredi soir, les Brivistes ont validé leur billet pour les barrages. Ils retrouveront Béziers la semaine prochaine. Et tenteront de se hisser en demie. En cas de succès, il affronteront Vannes, qui a terminé deuxième de la saison régulière. Nul doute que l'expérience et la compétitivité d'Hirèche seront un plus lors de ces matchs couperets. A commencer par ce barrage en terre hostile face à l'ASBH.

Le bel hommage rendu à Saïd Hirèche, pour son dernier match au Stadium, après 264 apparitions sous le maillot briviste. 🥹 pic.twitter.com/6EeJYvuNN4 — Pierre Gauthier (@pierg43) May 17, 2024

Le parcours de Saïd Hirèche est un exemple inspirant pour tous les jeunes rugbymen. Il a prouvé que le talent, associé à un travail acharné et à un mental d'acier, peut mener à une carrière exceptionnelle. Sa longévité sur les terrains, malgré les défis et les blessures, témoigne de sa résilience et de son amour pour ce sport.