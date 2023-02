RUGBY. Transfert. Top 14. Un All Black déjà sur le départ après 5 matchs ?

Arrivé en octobre du côté de Montpellier, le pilier all black Karl Tu'inukuafe pourrait bien vite repartir, après seulement 5 matchs disputés avec le champion de France en titre.

RUGBY. TRANSFERT. TOP 14. Un international anglais de plus à Montpellier, Cockerill pas encore signé ?Arrivé en octobre du côté de Montpellier en tant que joueur additionnel, le pilier all black, Karl Tu'inukuafe (29 ans, 27 sélections), pourrait déjà mettre les voiles. C'est en tout cas ce que nous annonce ce vendredi le journal L'Équipe. En effet, l'ancien joueur des Blues et le champion de France seraient sur le point de se séparer, alors que celui-ci n'a disputé que 5 petits matchs avec son club (dont seulement deux en Top 14). Et pour cause, le joueur néo-zélandais aurait de grosses douleurs au dos, qui lui auraient déjà fait songer à prendre sa retraite. Après Mohamed Haouas (qui rejoindra l'ASM l'an prochain), c'est donc un deuxième pilier que Montpellier pourrait perdre dans les prochains mois.

Néanmoins, le MHR pourra compter la saison prochaine sur les retours de prêt d'Arroyo (Béziers) et Rodgers (Aurillac), ainsi que sur les arrivées de l'Anglais Harry Williams (31 ans, Exeter) et du Géorgien Macharashvili (24 ans, Mont-de-Marsan). Vous l'aurez compris donc, Montpellier ne manquera pas de piliers pour la saison prochaine. Un recrutement intelligent, couronné par la venue des deux internationaux anglais, Sam Simmonds (28 ans, Exeter) et Luke Cowan-Dickie (30 ans, Exeter).

