RUGBY. TRANSFERT. Stuart Lancaster en Top 14, c'est (presque) bouclé selon la presse irlandaise

L'ancien sélectionneur du XV d'Angleterre Stuart Lancaster devrait rejoindre le Racing 92 la saison prochaine. Il ne resterait plus que des détails à régler.

TRANSFERT. L'ancien sélectionneur de l'Angleterre Stuart Lancaster dans le viseur d'un club de Top 14Stuart Lancaster en Top 14, c'est presque fait selon l'Irish Times. Annoncé au Racing 92 depuis plusieurs mois, l'ancien sélectionneur de l'Angleterre devrait rejoindre la formation francilienne la saison prochaine. Son transfert en provenance du Leinster pourrait être finalisé en fin de semaine, selon le journal irlandais. "L'entraîneur senior du Leinster devrait avoir une réunion vidéo ce week-end avec le bienfaiteur et président du club parisien Jacky Lorenzetti et l'actuel entraîneur-chef Laurent Travers". Il sera notamment question de déterminer le rôle exact de Lancaster à Colombes. On sait Travers est amené à succéder à Lorenzetti à la présidence du club. Ce qui laisserait à l'Anglais la possibilité de devenir l'entraîneur principal du Racing 92. Un club qu'il pourrait mener vers les sommets comme il l'a fait avec la province irlandaise. VIDEO. Le cauchemar continue pour le Leinster, éliminé par les Bulls en demi-finaleDepuis son arrivée en 2016, le Leinster a remporté la Champions Cup (2018) et joué deux finales européennes (2019, 2022). On compte aussi quatre titres en Pro 14 (2018, 2019, 2020 et 2021) et une finale (2016). Au cours de chacune de ses six saisons avec le Leinster, les Irlandais ont dominé leur poule en Champions Cup et leur groupe en Pro14 / URC. Il pourrait permettre au Racing 92, qui a perdu trois finales européennes ces dernières années, de soulever enfin le trophée tant espéré ainsi qu'un nouveau bouclier de Brennus comme en 2016. Il devrait notamment amener dans ses valises ses fameux "Stuesdays", des séances d'entraînement du mardi à rythme élevé, axées sur la continuité et intensité, explique l'Irish Times.