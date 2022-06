VIDEO. Le cauchemar continue pour le Leinster, éliminé par les Bulls en demi-finale

Grosse performance des Bulls qui sont allés s'imposer sur la pelouse du Leinster en demi-finale du United Rugby Championship. Saison ratée pour les Irlandais.

RUGBY. Test-Match. En PLS en 2022, les Irlandais vont-ils se refaire la cerise face aux All Blacks ?Le Leinster se devait de remporter le United Rugby Championship après sa défaite en finale de la Champions Cup pour sauver sa saison. Les Bulls en ont décidé autrement ce vendredi soir. Opposés à la franchise sud-africaine en demi-finale, Sexton et ses coéquipiers ont pourtant inscrit quatre essais. Mais le dernier par Healy à la 82e a compté pour du beurre. À ce moment-là, les visiteurs avaient déjà la victoire en poche avec huit points d'avance. Une défaite rageante pour les Irlandais qui ont dominé cette rencontre au niveau de la possession et de l'occupation. Mais les Bulls ont été féroces et ils n'ont rien lâché. À l'essai de Sheehan dès l'entame, ils ont répondu par Grobbelaar et Coetzee en l'espace de cinq minutes. Henshaw a réduit la marque avant les citrons mais le second acte a été un long chemin de pénitence. L'essai de pénalité accordé aux visiteurs à la 52e leur a permis de faire le break et de mettre un coup au moral du Leinster. Incapable de trouver la faille dans la défense avant la 70e. Un réveil trop tardif pour espérer l'emporter. Alors que les Irlandais rêvaient du doublé, ils se retrouvent la tête au fond du trou.