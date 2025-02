TOP 14. Toulouse domine Bayonne, Vannes sort de la zone rouge, les pronos de la 17e journée

Ce week-end de Top 14 s’annonce encore une fois électrique avec des affiches qui risquent de bousculer le classement, voici nos pronostics pour chaque rencontre.

Après leur belle opération du week-end dernier à Perpignan (20-20), les Castrais reçoivent un concurrent direct pour la qualification. Enfin rentré dans le top 6, le CO ne doit pas laisser filer l’occasion de s’installer parmi les qualifiables. Avec deux petits points d’avance sur leurs adversaires du jour, l’affiche sera déterminante pour la suite du championnat. Fort de son succès face aux Rochelais (53-17), le LOU arrive plein de confiance. Cette affiche s’annonce très disputée, léger avantage aux Castrais, difficiles à manœuvrer à Pierre Fabre.

Nouvelle affiche importante au classement, cette fois dans la lutte pour le maintien. À égalité de points au classement (30), c’est le moment pour les deux équipes de faire la différence. Ce match devrait marquer les grands débuts de Valentin Delpy avec l’USAP, fraichement arrivé en provenance de Toulouse. Le jeune espoir vient renforcer les rangs catalans pour combler les absences de Jake McIntyre, Antoine Aucagne et Tommaso Allan. Avantage à la Section Paloise à domicile qui n’est pas passé loin de faire un bon coup au Stade Français la semaine passée. Bonus défensif pour l’USAP.

XV de France. Record en vue : Dupont, Ramos, Flament… vers une ''toulousanisation'' jamais vue chez les Bleus ?

Toulon-Stade Français

Cette affiche aurait été un choc il y a un an, elle parait bien déséquilibrée cette saison. Pourtant, les deux effectifs n’ont pas énormément évolué en l’espace de quelques mois. Mais le jeu parisien s’est délité, la défense autrefois performante est très friable (13ᵉ, 458 points encaissés). En face, le RCT monte en puissance et s’invite désormais dans la lutte avec l’UBB et le Stade Toulousain en haut du classement. Les Varois ne passeront pas à côté de l’occasion d’engranger cinq points supplémentaires.

Ridiculisés par le LOU la semaine dernière (53-17), une réaction est attendue chez les Maritimes. Cette réception du Racing 92 (13ᵉ) ressemble au match parfait pour se relancer. Le retour de Will Skelton devrait à coup sûr largement renforcer le pack, en difficulté la semaine dernière. En face, les Franciliens sont en cruel manque de points. Patrice Collazo, tout juste arrivé sur le banc, a essuyé sa première défaite face à Vannes à la Défense Arena samedi dernier. Ce déplacement à Deflandre encore plus difficile à aborder que la réception du promu. L’effectif n’est pas taillé pour jouer le maintien et risque de connaitre un nouveau revers ce samedi.

TOP 14. 'Je ne trouve pas ça juste' : La Rochelle s'insurge contre l'impact des doublons

L’occasion est trop belle pour les Vannetais. Les deux concurrents les plus proches du RCV (le Stade Français et le Racing 92) sont en déplacement chez des grosses écuries. Le club breton a l’occasion de remonter à la 12ᵉ place en cas de victoire. Attention, le MHR s’avance à La Rabine avec la frustration d’avoir concédé une défaite à domicile il y a quelques jours face à Toulon. Les hommes de Johan Caudulo se déplaceront avec des ambitions chez le promu. Victoire de Vannes devant son public.

Le Stade Toulousain est intenable cette saison. Les hommes d’Ugo Mola paraissent presque imbattables. La dernière défaite du Stade date du déplacement à La Rochelle début janvier dans des conditions très particulières avec une équipe très remaniée. La précédente ? Début novembre … à Bayonne. Les Basques connaissent donc la recette pour faire tomber les partenaires de Jack Willis. En période de doublon, ils pourront aligner leur meilleure équipe, ce ne sera pas le cas des Toulousains, mais devraient faire tourner. Malgré tout, on ne peut pas parier contre les champions en titre à Ernest-Wallon : victoire sans bonus.

TRANSFERT. TOP 14. ASM → Bayonne : un défi basque pour le flanker auvergnat

L’UBB reçoit le cinquième du championnat à Chaban-Delmas. Surprise, Yannick Bru pourra aligner son ailier international Damian Penaud, relâché par le staff des Bleus. Maxime Lamothe et Matthieu Jalibert ont également quitté Marcoussis, touchés par un virus. Ils se testeront samedi pour savoir s’ils sont en mesure de jouer. L’ASM sera revancharde après avoir cédé face à Toulouse devant son public (35-18). Les Girondins n'ont pas le droit au faux-pas pour maintenir le rythme des cadors. Match accroché, victoire des locaux dans la douleur.