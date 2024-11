RUGBY. Toulouse facile, l'UBB bat le promu, nos pronos de la 10e journée de Top 14

Après deux semaines de trêve internationale, le Top 14 reprend ses droits ce week-end. Course au Top 6, lutte pour le maintien, le meilleur championnat du monde (objectivement !) est de retour.

Amputé de sept internationaux (Gabisi, Lucchesi, Wainiqolo, White, Ollivon, Villière, Gros) en plus des blessés, Toulon n’affichera pas son meilleur visage. Les Varois pourront tout de même compter sur les retours d’Halagahu et Gigashvili pour densifier le pack. En grande forme avant la trêve avec une série de quatre victoires dont un succès face au champion en titre, Bayonne ne se déplace pas en victime expiatoire. Un match qui s’annonce indécis : victoire du RCT devant son public, bonus défensif pour l’Aviron.

C’est un tournant dans la saison du MHR, avec la réception d’un concurrent direct pour le maintien. Après 9 journées, les Cistes pointent à la 11ᵉ place, un petit point devant le Stade Français, barragiste. Avec une Section Paloise sans ses cadres, tous sur le flanc, c’est le bon moment pour se donner un peu d’air sur la zone rouge. Les Héraultais n’ont absolument pas le droit à l’erreur, en cas de défaite, ils s’assurent une nouvelle saison galère. Succès des locaux, aucun bonus distribué.

Évidemment le Stade Toulousain sera privé de ses internationaux, mais ces deux clubs ne boxent pas dans la même catégorie. On dit souvent que « l’équipe bis » des Rouge et Noir est parfaitement compétitive, ce sera encore le cas samedi. Attention à ne pas tomber dans le piège catalan, mais Ugo Mola saura secouer ses troupes en cas de besoin. Victoire bonifiée des Haut-Garonnais.

Castres-La Rochelle

Castres ne pointe qu’à 4 petits points des Rochelais et pourrait profiter de cette rencontre pour accrocher le top 6. Le retour de blessure de Tyler Ardron fera du bien en 3ᵉ ligne. Lebrun et Vanverberghe sont relâchés par Galthié, tout est aligné pour voir le CO triompher. En face, le Stade Rochelais fait face à une hécatombe en 3ᵉ ligne, à tel point que Jonathan Danty est pressenti pour dépanner dans le pack. Victoire des locaux, bonifiée si le temps est clément.

C’est une rencontre entre deux équipes à deux visages. D’abord le LOU, impressionnant en début de saison, mais qui est finalement vite rentré dans le rang, seulement 10ᵉ au classement. Et l’ASM de Christophe Urios, autant imprenable à domicile qu’imbuvable à l’extérieur. Pour le moment, les Jaunards comptent 0 point hors de Marcel Michelin. Peut-être enfin l’occasion de débloquer leur compteur ? Première surprise de la journée avec la victoire des Auvergnats à Lyon.

Dans cette affaire autour de Matthieu Jalibert et l’équipe de France, s’il y a peut-être un vainqueur, c’est l’UBB. En effet, Yannick Bru ne doit pas être malheureux de retrouver son ouvreur iconique à l’occasion du déplacement en terres bretonnes. En face, les Vannetais ont eu le temps de récupérer du premier bloc et Filipo Nakosi fera son retour. Le RCV veut en profiter pour enchainer une 3 victoires à domicile. Si Bordeaux veut assumer son statut de prétendant au top 2, il ne faudra pas se rater chez le promu. Victoire de l’UBB, bonus défensif des Bretons.

Stade Français-Racing 92

La dernière victoire à domicile dans le derby francilien remonte au 17 avril 2022, à La Défense Arena. Depuis, 5 matchs consécutifs ont vu les visiteurs l’emporter. Les deux clubs sont privés de leurs internationaux, un partout balle au centre. Mais le Stade Français, qui pointe à une triste 13ᵉ place, a bien plus besoin de points que leurs rivaux. Toute série à une fin, nous voyons donc les soldats roses l’emporter dans un match très fermé, sans bonus de part et d’autre.