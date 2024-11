Top 14. ''Ça me fout les boules !'', Christophe Urios remonté contre l'Argentine

Toujours dans la délicatesse, Christophe Urios s'est lâché en conférence de presse. Selon lui, la gestion du cas de Marcos Kremer par les Pumas n'est pas correcte vis-à-vis de l'ASM.

À quelques jours du déplacement de Clermont à Lyon pour la 10ᵉ journée de Top 14, Christophe Urios n’a pas mâché ses mots concernant la convocation de Marcos Kremer en équipe nationale argentine.

Et pour cause : après deux mois de convalescence sous les soins méticuleux de l’ASM, le troisième ligne était enfin prêt à retrouver les terrains avec les Jaunards… mais c’est sous le maillot des Pumas qu’il fera son retour, face aux Bleus, vendredi soir au Stade de France. Le troisième ligne débutera sur le banc.

"Ça me fout les boules"

"Ça me fout les boules !", a lâché Urios lors de sa conférence de presse. Le technicien clermontois digère mal cette situation, surtout après avoir récupéré un Kremer blessé et indisponible pour une longue durée. "Marcos est arrivé avec un diagnostic erroné de leur part. On a mis deux mois pour qu’il commence à se remettre en route. Et à peine prêt, il est convoqué pour un seul match avec l’Argentine. Ce n’est pas correct."

Urios, connu pour son sens de la formule, ne cache pas son amertume : "Franchement, ça ne me donne pas envie de continuer avec les Argentins. J’espère juste qu’il ne va pas se blesser."

Une réponse cinglante de la part des Pumas

Selon Urios, le dialogue avec le staff argentin n’a pas apaisé les tensions. "J’ai discuté avec leur sélectionneur et je lui ai dit qu’ils prenaient un risque incroyable. Parce qu’avec nous, Marcos ne s’est jamais entraîné avec contact cette saison."

La réponse de Contepomi est un brin sarcastique : "Il m’a répondu que le Top 14 était plus dangereux qu’un match international. Il a sûrement raison, vu que je ne connais pas le niveau international", ironise Urios.

Clermont face au défi lyonnais

Privé de Kremer, Christophe Urios devra composer avec un groupe amoindri pour tenter de décrocher la première victoire à l’extérieur de l’ASM cette saison. Une mission délicate, d’autant que les Jaunards peinent à s’imposer loin de leur bastion de Marcel-Michelin. Pire, ils sont la dernière équipe du championnat avec zéro point obtenu loin de l’Auvergne.