RUGBY. TOULON. ''On va le faire pour toi'', Serin revient sur le carton rouge reçu par Ollivon

Ce dimanche, le RCT s'est qualifié pour sa deuxième finale de Challenge Cup de suite, grâce à un succès mérité face à Trévise. Une rencontre qui a été marquée par le carton rouge reçu par Ollivon.

RUGBY. CHALLENGE CUP. Cheslin Kolbe à un poste inhabituel avec Toulon en demie ?Ce dimanche, le RCT a fait le job en Challenge Cup, puisque les coéquipiers d'Ollivon se sont imposés 23-0 face à des Italiens dépassés dans tous les secteurs du jeu. Une victoire impressionnante, d'autant que les Toulonnais ont joué cette demi-finale en infériorité numérique pendant presque tout le match. En effet, ce fut seulement après 6 minutes de jeu que Charles Ollivon s'est vu sanctionner d'un carton rouge pour un plaquage dangereux. Un énorme coup dur pour le RCT, qui a quand même réussi à maîtriser une équipe de Trévise bien en dessous du club varois. Après la rencontre, le demi de mêlée Baptiste Serin est revenu sur cette rencontre, mais aussi sur le carton rouge reçu par son ami. Il explique notamment, dans des propos relayés par Rugbyrama, comment les Toulonnais ont su se dépasser pour l'emporter largement : ''C'était normal pour moi d'aller le voir. C'est mon ami, ce n'est pas un équipier. C'est mon ami dans la vie ! Je lui ai dit juste cette phrase : "On va le faire pour toi." C'est un fait de jeu, je ne veux pas qu'il gamberge''. Des mots forts, qui se sont confirmés sur le terrain de Mayol.

RUGBY. Challenge Cup. Toulon est-il le GRANDISSIME favori de la compétition ?Un scénario catastrophe qui est néanmoins familier pour les Varois, puisque ces derniers ont connu le même il y a quelques semaines de cela, en Top 14 face au Stade Toulousain (carton rouge de Parisse à la 33ème minute). Une expérience sur laquelle le RCT s'est appuyé : ''Je n'aime pas trahir le vestiaire, mais je vais vous dire mot pour mot ce que j'ai dit au groupe à la mi-temps : On l'a fait contre Toulouse, on est capable, et surtout, on va le refaire''. Un état d'esprit irréprochable, qui a permis à Toulon de ne pas encaisser le moindre point, tout en inscrivant 16 nouveaux points. En finale, les ouailles du duo Azéma-Mignoni affronteront les Écossais de Glasgow, qui ont disposé facilement des Scarlets 17 à 35. Reste à voir désormais si les Toulonnais pourront (enfin) remporter la Challenge Cup, après 4 finales perdues (2010, 2012, 2020 et 2022)...

