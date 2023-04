RUGBY. CHALLENGE CUP. Cheslin Kolbe à un poste inhabituel avec Toulon en demie ?

Tout juste de retour à l'entrainement, Cheslin Kolbe sera titulaire non pas à l'aile, mais à l'arrière du RCT en demi-finale de Challenge Cup selon le Midol.

Le maillot frappé d'un brin de muguet et floqué du numéro 15, Chelsin Kolbe ne l'a porté que cinq fois en 27 apparitions sous les couleurs toulonnaises. Alors oui, c'est une surprise d'apprendre que, tout juste revenu de blessure, c'est vraisemblablement le poste qu'il occupera dimanche en demi-finale de Challenge Cup face à Trévise. Dès son deuxième match avec le Rugby Club Toulonnais, le Sud-Africain est titularisé à l'arrière : une volonté du nouveau manager Franck Azéma. Le serial marqueur est resté mué et son équipe perd à trois reprises (Castres, Stade Français et Brive). Kolbe retrouve alors son aile et le club varois enchaine cinq victoires consécutives durant lequel il est décisif à trois reprises.

63% de victoire

Une fois le bilan toulonnais dressé, on pourrait croire que c'est une hérésie de placer Chelsin Kolbe à l'arrière et pourtant... Sur 55 matchs disputés avec le numéro 15, le natif de Kraaifontein en a gagné 35, soit 63% de victoire. Kolbe est un joueur polyvalent qui sait s'adapter à toutes les situations comme il l'a démontré sous le maillot du Stade Toulousain en alternant à merveille entre le poste d'ailier, arrière et demi d'ouverture. Finalement, qu'importe le numéro qu'il portera, les supporters toulonnais peuvent être soulagés du retour de leur superstar à quelques jours d'une telle échéance. D'autant plus que ce n'est pas le seul retour qu'enregistre le RCT, l'international français, Gabin Villière, sera également de la partie dimanche. Le casqué tricolore jouera, lui, bien à l'aile.