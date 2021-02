Top 14. Cheslin Kolbe (Stade Toulousain) à nouveau à l'ouverture dans le futur ? Il le souhaite

L'ailier ou arrière du Stade Toulousain Cheslin Kolbe a confié qu'il espérait un jour pouvoir à nouveau jouer au poste d'ouvreur.

Vous rappelez-vous, il y a presque un an en plein Tournoi, le Stade Toulousain alignait Cheslin Kolbe à l'ouverture face au Racing 92. Les hommes d'Ugo Mola finiront par perdre cette rencontre de trois petits points. Mais le Sud-africain, généralement aligné à l'aile ou à l'arrière, avait fait son match en 10 avec notamment deux pénalités et deux transformations au compteur. Si le staff lui avait fait confiance à ce poste, c'est parce que le champion du monde springbok n'est pas un novice dans ce rôle. Avant de casser des chevilles à l'aile, il a débuté à l'ouverture. Interrogé sur la possibilité de retrouver le numéro 10 dans un avenir proche sur les ondes d'une radio locale, Kolbe s'est montré enthousiaste. "Pour être honnête avec vous, j'adore évoluer à l'aile et à l'arrière, mais par rapport à mes débuts, je ne serais pas contre jouer à nouveau comme demi d'ouverture. Avec un peu de chance j'aurai à nouveau cette opportunité et je pourrai montrer ce que je sais faire. Après, je suis heureux de jouer tout simplement et de performer où l'équipe a besoin de moi." On se souvient qu'on l'avait même vu en numéro 8 avec Toulouse sur une mêlée adverse.