RUGBY. TOP 14. Toulouse ''un peu court'' ? Cet ancien joueur du 15 de France le pense

Lors de l'émission Moscato Show, l'ancien international et sa bande sont revenus sur les propos de l'entraîneur du Stade Toulousain, Ugo Mola.

TOP 14. RUGBY. Les problèmes commencent pour le Stade Toulousain, face au MHRSi vous avez suivi ce dernier week-end de Champions Cup, vous avez certainement remarqué que seuls trois clubs français se sont qualifiés pour les phases finales. Et parmi eux, le plus titré du Vieux Continent, le Stade Toulousain. Une performance qui a plu au manager des Rouges et Noirs Ugo Mola, même si ce dernier n'a pu s'empêcher de lâcher quelques mots dans les colonnes de Rugbyrama, concernant cette compétition, mais surtout sur le calendrier dans sa globalité : ''Ce que je sais, c’est que le Top 14 va encore une fois être faussé avec les nombreuses équipes françaises éliminées, qui auront forcément plus de repos. Notre calendrier risque d’être dantesque lors des prochains mois, mais nous sommes habitués''. Des propos qui ont fait réagir toute l'équipe du Moscato Show, et en particulier l'ancien international et tête d'affiche de l'émission. Pour Vincent Moscato, Ugo Mola n'a pas à se plaindre de cette situation, loin de là.

''Le championnat il est faussé par les blessures, les doublons, par plein de choses. On s’en fout ! Ça fait partie de notre paysage rugbystique (...) Le haut niveau amène le haut niveau et Ugo ne peut pas se plaindre. Il se dit que les autres vont le coincer en phase finale parce qu’ils seront plus frais ? C’est la vie. Ou alors, il ne fallait pas te qualifier en Coupe d’Europe. C’est sûr, à la fin, ils risquent d’être un peu courts. Ils l‘ont constaté l’an dernier, ils ont fini claqués. Mais c’est l’essence même de ce sport. Sinon, entraîne Oyonnax et tu verras, t’auras moins de problèmes avec la Coupe d’Europe et le Tournoi des 6 Nations''. Vous l'aurez compris, pas question de se plaindre pour l'ancien talonneur passé notamment par Bègles et le Stade Français. Un constat que partage également Denis Charvet, consultant de l'émission. Même si celui-ci nuance davantage son propos : ''Je ne comprends pas cette sortie, je ne sais pas pourquoi Ugo l'a faite. Ce n’est pas faux, mais ça ne sert à rien de le dire. A demi-mots, il dit aussi que le Leinster est favorisé, qu’ils recevront en demi-finale et qu’ils jouent moins de matchs, qu’ils seront plus frais. Mais Ugo, tu la connais cette histoire''. Actuellement premiers du Top 14, les Toulousains auront fort à faire s'ils veulent conserver leur place de leader pendant les doublons. À commencer dès ce week-end, par la réception du champion de France en titre, Montpellier.